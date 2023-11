Purificatore d'aria Philips, uno dei migliori a prezzo SMATERIALIZZATO

In occasione del Black Friday fatti un grande regalo e prendi una boccata d’aria a pieni polmoni. Non avere paura di tossire, non se in casa hai un purificatore d’aria come questo di Philips. Eccezionale perché piccolo, compatto e adatto ad ogni stanza, fa il suo dovere dal primo momento.

Su Amazon lo trovi in sconto non solo con uno sconto ma anche con un coupon da spuntare. Collegati al volo in pagina per concludere l’affare e farlo tuo a soli 64,99€. Risparmi quasi una quarantina di euro sul prezzo di listino.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Purificatore d’aria Philips con filtro HEPA

Se sei interessato non fartelo scappare. Ti dico subito che si tratta di una doppia offerta lampo quindi le scorte e il tempo sono limitate. Detto questo, il Purificatore d’aria di Philips è un ottimo alleato in casa. Sia che tu sia un soggetto allergico che tu viva in una zona molto trafficata, lui svolge il suo dovere senza se e senza ma.

Con delle dimensioni compatte non è d’intralcio ma anzi, lo puoi mettere un po’ dove vuoi. È stato studiato per coprire una stanza di massimo 44 metri quadrati quindi in salotto, cucina o camera da letto è un toccasana.

Detto questo, è dotato naturalmente di filtro HEPA che rimuove il 99,9% delle impurità dall’aria come allergeni, peli di animali, cattivi odori e così via. Prendi un bel respiro pieno, non tossirai più.

Con controllo anche da applicazione e varie modalità, il purificatore d’aria di Philips diventa il tuo nuovo alleato.

Collegati al volo su Amazon per approfittare del Black Friday e portare a casa il tuo prodotto con doppio sconto. Spunta il coupon e paga solo 64,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.