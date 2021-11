Purificatore d'aria, Electrolux TOP tra Black Friday e coupon

Electrolux ha prodotto uno dei purificatori d'aria di miglior impatto estetico (nonché con le migliori funzionalità) degli ultimi mesi ed in occasione del Black Friday cala il jolly: allo sconto del 31% di questi giorni, aggiunge un coupon del 10%. Bingo: da 549,99 euro si scende a 341,99 euro con un risparmio che supera addirittura i 200 euro. Scegliendo la versione di colore grigio antracite, il prezzo scende invece a 335 euro.

Purificatore d'aria: bello, utile, portatile

L'occasionissima si chiama Electrolux PA91-604GY, un purificatore d'aria che si sa distinguere anzitutto a partire dal design, ben più consono ad una scelta d'arredo rispetto alle altre scocche bianche delal concorrenza – decisamente impattanti sull'estetica della casa:

Ma il design non è l'unica caratteristica che rende peculiare questa unità. Oltre alle caratteristiche specifiche relative alla capacità di ripulire l'aria su superfici fino a 129mq, questo purificatore è anche estremamente silenzioso ed ha una comoda maniglia che lo rende portatile. Lo puoi dunque posizionare in ogni zona della casa (grazie alla batteria, anche lontano da prese di corrente) per ottimizzare i cicli di pulizia tra giorno e notte, oppure tenendolo attivo soprattutto laddove maggiori sono le attività umane durante la giornata.

l nuovo purificatore Pure A9 offre una filtrazione personalizzata per ogni esigenza personale e stagionale. Grazie agli specifici filtri intercambiabili, in base ai tuoi bisogni, puoi creare un microclima sano e favorevole su misura per te. Intelligente e silenzioso, Pure A9 cattura il 99,9% di batteri e di sostanze irritanti, consentendoti di respirare un’aria più pulita e salutare.

Il modello gemello che copre fino a 92mq ha prezzo pari a 308,99 euro, con risparmio relativo leggermente inferiore.

Polvere, odori, fumo, particelle, pollini, emissioni tossiche che naturalmente le case e gli elettrodomestici emettono: aprire le finestre è la soluzione migliore sempre e comunque, ma quando il freddo o una strada sotto la finestra rappresentano insidie che non è facile aggirare, allora ecco che un purificatore a basso costo cambia completamente la salubrità dell'ambiente e si fa notare soprattutto sui soggetti che soffrono di allergia.