Tra pochi giorni ormai sarà venuto il momento di accendere i termosifoni. A quel punto i moti convettivi nell'aria causati dai radiatori creeranno uno spostamento immediato della polvere depositatasi nel tempo, continuando con questo riciclo continuo fino alla prossima primavera. Ce ne accorgeremo dalla polvere depositata sui mobili e sui display, ma in molti casi anche da problemi respiratori che per qualcuno potranno avere i sintomi di un normale raffreddore, mentre per altri potrebbero portare problemi più cronici. I casi a quel punto sono due: il lavoro di filtro può essere lasciato ai nostro polmoni, con tutti gli effetti collaterali correlati, oppure lo si può delegare ad un dispositivo dedicato che possa lavorare per noi, in silenzio, nei momenti di maggior necessità.

Electrolux Flow A3, coupon d'occasione

Il purificatore d'aria Electrolux Flow A3 è il primo a garantire il prezzo delle grandi occasioni in questo periodo cruciale dell'anno. Se si vuol iniziare una vera igiene dell'aria nella propria casa, infatti, è il momento giusto: si son chiuse le finestre, stanno per partire radiatori e stufe a pellet, c'è una minor aerazione e gli sconti diventano l'occasione ideale.

In questo caso da 199,99 si scende a 149,99 euro, ma con un semplice click sul coupon disponibile in queste ore il prezzo può scendere ulteriormente fino a 127,49 euro.

Il purificatore è dotato di filtro multistrato in grado di catturare anche microparticelle di tipo PM 2.5, cattivi odori e altre sostanze dannose:

Elimina il 99,9% di batteri e sostanze irritanti

Intrappola il 99,5% delle particelle fino a 0,3 µm

Il ricambio d'aria garantito permette di ripulire volumi d'aria propri di una superficie pari a 40 mq, ossia una intera zona giorno, con massima silenziosità. Di piccole dimensioni, può essere allocato in un angolo dell'ambiente da purificare e lo si può lasciare agire anche in modalità “sleep” per un lavoro continuo e discreto. Il prezzo di oggi è il migliore mai raggiunto e il coupon fa ulteriormente la differenza portando il purificatore ad un livello di grande occasione.