 Purificatore Levoit con filtro HEPA: aria pulita e sana in casa (88€)
Purificatore Levoit con filtro HEPA: aria pulita e sana in casa (88€)

Il Purificatore Levoit è l'alleato in casa: basta allergeni, inquinamento e brutti odori con il suo filtro HEPA personalizzabile.
Il Purificatore Levoit è l'alleato in casa: basta allergeni, inquinamento e brutti odori con il suo filtro HEPA personalizzabile.

Entra in casa e prendi un bel respiro sentendoti più leggero. Con un purificatore Levoit questo e ben altro. Un sistema che elimina le impurità ed efficiente e soprattutto piccolo e ideale per l’ambiente domestico. Con una copertura di 44 metri quadrati e filtro HEPA integrato, è un successo.Lo fai tuo a soli 88,82 euro su Amazon con sconto del 26%, non perdere tempo.

Il purificatore Levoit è un bel prodotto. Piccolo e leggero, puoi anche spostarlo di stanza in stanza all’occorrenza. Occupa poco spazio e sta bene ovunque oltre a offrirti ben 44 metri di copertura. Il suo punto di forza sta nel filtro HEPA che purifica al 99,97% l’aria in circolo eliminando tutte le sostanze di troppo e rendendola sicura e facile da respirare. Se vivi in una zona altamente urbanizzata oppure se sei in soggetto allergico, questo piccolo elettrodomestico è insuperabile.

88,82119,99€-26%
Attraverso la filtrazione a 3 strati, pollini, polveri, allergeni vari e finanche brutti odori e muffe vengono eliminati. Puoi attivarlo e lasciarlo lavorare tutto il giorno e tutti i giorni senza accorgerti della sua presenza perché è talmente silenzioso da passare inosservato. Nel caso tu voglia una certezza in più, ci sono anche la modalità notturna e i timer impostabili su 2,4,6,8 ore. Il filtro ha una durata vera lunga, parliamo di mesi e mesi di autonomia. Una volta terminata, potrai acquistare la ricarica direttamente su Amazon potendo scegliere tra 4 diverse tipologie:

  • verde – dedicato a intrappolare il fumo passivo e le ceneri;
  • azzurro – dedicato a intrappolare i fumi pesanti e l’inquinamento domestico;
  • giallo – dedicato a catturare peli e odori di animali;
  • grigio – sistema classico dato in dotazione all’acquisto.

Non perdere tempo e compra subito il tuo Purificatore Levoit a soli 88,82 euro su Amazon con lo sconto del 26%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 nov 2025

