Pwn2Own 2023: cadono Windows 11, macOS e Ubuntu

Durante i primi due giorni del Pwn2Own 2023 in corso a Vancouver (Canada) sono caduti diversi software sotto i colpi dei partecipanti, tra cui Windows 11, macOS e Ubuntu. Un team di hacker ha inoltre eseguito con successo un attacco contro una Tesla Model 3. Ovviamente i dettagli delle vulnerabilità e gli exploit sono stati comunicati solo ai rispettivi produttori.

Il Pwn2Own 2023 di Vancouver prevede premi per oltre un milione di dollari. Gli hacker devono riuscire ad eseguire l’attacco entro 10 minuti (massimo tre tentativi). Le categorie sono: virtualizzazione, browser, applicazioni enterprise, server, escalation locale di privilegi, comunicazioni enterprise e automotive. Durante il primo giorno (22 marzo) del contest erano previsti 8 tentativi.

Il primo a cadere è stato Adobe Reader. AbdulAziz Hariri di Haboob SA ha superato la protezione della sandbox sfruttando una catena di 6 vulnerabilità. Il premio è 50.000 dollari. STAR Labs ha invece guadagnato 130.000 dollari, grazie agli attacchi contro Microsoft SharePoint e Ubuntu. Altri 40.00 dollari sono andati a Bien Pham di Qrious Security per aver scritto un exploit che sfrutta vulnerabilità di Oracle VirtualBox.

Marcin Wiązowski ha effettuato un’escalation di privilegi su Windows 11, incassando 30.000 dollari. Un simile attacco è stato eseguito con successo contro macOS dal gruppo Synacktiv (40.000 dollari). Lo stesso team ha infine “affondato” il gateway di una Tesla Model 3, ottenendo come premi l’automobile e 100.000 dollari. Non ha invece funzionato l’exploit contro Ubuntu di last_minute_pwnie.

