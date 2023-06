Python facile: ecco il corso completo da principiante ad avanzato

Sei pronto per il futuro dell’informatica? In un mondo sempre più guidato dalla tecnologia, imparare a programmare è diventato un requisito fondamentale per chiunque desideri avere successo nella propria carriera. E se c’è un linguaggio di programmazione che spicca tra gli altri per la sua versatilità e popolarità, quello è Python. Oggi vogliamo parlarti di un corso completo che ti guiderà nell’apprendimento di Python, fornendoti le competenze necessarie per affrontare sfide tecniche e costruire applicazioni di successo.

“Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto”, aggiornato alla versione 3.11 dell’ottobre 2022, ti condurrà attraverso un percorso di apprendimento approfondito. Non è richiesta nessuna conoscenza pregressa di programmazione: è adatto, quindi, a tutti – compresi i principianti.

Contenuti approfonditi: ecco cosa offre il corso

Una delle caratteristiche distintive di questo corso è la sua organizzazione progressiva. Inizierai con una sezione dedicata all’apprendimento del Paradigma Object-Oriented, che ti fornirà le competenze fondamentali per la programmazione object-oriented non solo in Python, ma anche in altri linguaggi come Java, C#, e C++. Successivamente, avanzerai attraverso gli elementi base del linguaggio, i tipi di dati, le strutture di controllo, le funzioni, e molto altro ancora. Ogni concetto viene spiegato in modo chiaro e dettagliato, con esercitazioni pratiche e quiz per verificare il tuo apprendimento passo dopo passo.

Il corso non si limita solo agli argomenti di base. Una sezione dedicata agli argomenti avanzati ti permetterà di approfondire concetti come l’ereditarietà multipla, le classi object e type, e gli iteratori. Inoltre, avrai la possibilità di mettere in pratica le tue competenze con esercitazioni complete, come la creazione di un’applicazione Python che utilizza RabbitMQ come message broker per implementare software distribuito e scalabile, e l’utilizzo di MongoDB, uno dei più importanti database NOSQL sul mercato.

Che tu sia un principiante che desidera avvicinarsi al mondo della programmazione, un programmatore con una conoscenza introduttiva di Python che desidera approfondire il proprio bagaglio di competenze, o un esperto di altri linguaggi di programmazione che vuole aggiungere Python al proprio curriculum, questo corso è progettato per soddisfare le tue esigenze.

“Python 3.11 Guida Completa: da Principiante a Esperto” ti darà le basi solide necessarie per utilizzare questo linguaggio in modo efficace, sia per progetti personali che professionali. A 69,99 euro (una tantum) avrai accesso illimitato al corso completo, a tutte le lezioni e aggiornamenti futuri, a tutti i video on-demand, le risorse scaricabili e un certificato di completamento che ti verrà consegnato a fine corso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.