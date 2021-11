Qarfee 128GB: la pendrive compatibile con ogni dispositivo

Sei alla ricerca di un dispositivo di archiviazione utilizzabile per ogni dispositivo, smartphone incluso? La chiavetta USB Qarfee 128GB è esattamente ciò che fa per te con il suo design 4 in 1 e una capienza sufficiente a contenere un buon numero di foto, musica e documenti, oggi a soli 29,59 euro su Amazon.

Pendrive Qarfee 128GB 4 in 1: caratteristiche tecniche

Il design della pendrive è davvero fantastico, con un guscio realizzato completamente in lega di alluminio che dona robustezza e leggerezza. È inoltre disponibile in quattro varianti di colore: Rosa, Gold, Silver e Nero. Decisamente comodo lo slide che consente di estrarre l’interfaccia necessaria, per poi essere richiusa per la massima protezione. La chiavetta, infatti, gestisce ben 4 interfacce differenti. Su un lato troviamo il connettore USB Type-A che può essere convertito in micro USB. Dall’altra invece è presente il connettore Lightning dedicato ai dispositivi mobili di Apple come iPhone, iPod o iPad. Per quanto riguarda l’USB-C invece, all’interno della confezione è disponibile un piccolo adattatore da Type-A a Type-C.

Molto interessante il supporto alla crittografia dei dati, che consente di impostare sia una password che l’impronta digitale dei dispositivi mobili per l’accesso ai file. Questo garantisce, naturalmente, un elevato grado di sicurezza in caso di furto o smarrimento dell’accessorio. La specifica che equipaggia la pendrive è la USB 3.0 che consente velocità di lettura fino a 90MB/s e di scrittura fino a 40MB/s. Non tra le più veloci, ma senza dubbio tra le più versatili attualmente disponibili. Un’unità decisamente comoda soprattutto per professionisti, come fotografi e videografi, che necessitano di estrarre i file dai dispositivi più vari. Discorso che in questo caso si estende a chiunque desideri avere i propri dati sempre a portata di mano, da qualsiasi dispositivo voglia accedervi.

Grazie ad uno sconto del 20%, la pendrive può essere tua a soli 29,59 euro su Amazon per un risparmio di 7,40 euro sul prezzo di listino.