Qatar Airways svela Sama 2.0: la prima hostess AI

Qatar Airways ha svelato Sama 2.0, il primo membro AI dell’equipaggio di cabina, durante la conferenza ITB di Berlino. Questo innovativo assistente di volo virtuale potrebbe rivoluzionare l’esperienza dei clienti delle compagnie aeree, offrendo un’assistenza completa ai passeggeri su vari argomenti, dai servizi di bordo alle informazioni di viaggio.

Caratteristiche e funzionalità di Sama 2.0

Sama 2.0 si distingue per le sue caratteristiche antropomorfe come le espressioni facciali e la respirazione simulata. Definito “umano digitale dell’aviazione” dalla compagnia, Sama 2.0 ha una una sua storia alle spalle: è stato educata a Doha e addestrata appositamente come hostess per Qatar Airways.

Collaborazione tra Qatar Airways e UneeQ

Lo sviluppo di Sama è frutto della collaborazione tra Qatar Airways e UneeQ, un’azienda tecnologica neozelandese specializzata nella produzione di assistenti digitali con avatar simili a quelli umani. A differenza delle tradizionali interazioni con i chatbot, Sama adotta un approccio che enfatizza la personalizzazione e l’empatia, con l’obiettivo di stabilire connessioni personali con i passeggeri.

L’introduzione di Sama 2.0 nel settore aereo testimonia l’impegno di Qatar Airways verso l’innovazione e il miglioramento del servizio clienti attraverso una tecnologia all’avanguardia. Babar Rahman, vicepresidente del marketing di Qatar Airways, sottolinea l’importanza di queste interazioni “autentiche” per aumentare il coinvolgimento dei clienti e offrire i migliori servizi della categoria.

Inizialmente progettato per guidare i clienti attraverso il QVerse, la piattaforma virtuale immersiva di Qatar Airways, Sama ha subito un’evoluzione significativa. Con le sue capacità migliorate, ora interagisce in tempo reale con i clienti, trasformando l’esperienza da uno scambio unidirezionale a una conversazione dinamica. I clienti possono cercare le informazioni più aggiornate direttamente da Sama, rendendo più coinvolgente il loro viaggio attraverso la piattaforma virtuale di customer experience.

Prospettive future per Sama 2.0

Attualmente disponibile solo in lingua inglese, Sama 2.0 sarà presto rilasciata in versione fluente in arabo e in altre lingue, con l’aggiunta della traduzione in tempo reale. Questa evoluzione promette di rendere l’assistente AI ancora più accessibile e utile per i passeggeri di Qatar Airways provenienti da tutto il mondo.