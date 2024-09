QEMU 9.1 arriva con supporto AMD SEV-SNP e accelerazione Intel IAA

Nelle scorse ore, QEMU 9.1 è stato rilasciato come nuovo aggiornamento stabile per tutti gli utenti. Si tratta dell’ultima versione di questo emulatore di processore open source che svolge un ruolo fondamentale all’interno dello stack di virtualizzazione Linux del software libero. Il nuovo aggiornamento introduce molti cambiamenti. In primis QEMU 9.1 ora supporta nuovi modelli di CPU x86 come Intel Icelake-Server-v7, SapphireRapids-v3 e SierraForest. Un’altra novità rilevante è il supporto per AMD SEV-SNP utilizzando l’opzione a riga di comando “-object sev-snp-guest” per gestire le macchine virtuali SEV-SNP. Questa funzionalità, insieme al codice del kernel Linux più recente su processori AMD EPYC, è fondamentale per il consolidamento del computing confidenziale AMD SEV-SNP nel progetto principale.

QEMU 9.1: le altre novità incluse nel recente aggiornamento

Tra le altre novità, il nuovo update introduce il supporto per l’offload della compressione utilizzando Intel Query Processing Library (QPL) per l’accelerazione su Intel Xeon Sapphire Rapids e successivi, grazie a In-Memory Analytics Accelerator (IAA). Oltre a ciò, è stato anche introdotto il supporto per l’accelerazione tramite il User-Space Accelerator Development Kit (UADK) come alternativa. Il software su Arm può emulare nuove funzionalità dell’architettura CPU come NMI, CSV2_3, ETS2, Spec_FPACC, WFxT e Debugv8p8. Sono inoltre presenti miglioramenti a vari modelli di schede Arm e altri miglioramenti dell’architettura.

Grazie a questo emulatore aggiornato, LoongArch ora consente l’avvio diretto dei kernel EFI. Inoltre, LoongArch ora gode anche del debug guest KVM, del supporto TPM di default e di altri miglioramenti. Infine, RISC-V su QEMU 9.1 supporta varie nuove estensioni, indirizzi a 64 bit per la gestione initrd e molte altre correzioni. Per maggiori dettagli su tutte le modifiche introdotte in questo aggiornamento è possibile consultare il changelog completo pubblicato sul sito web ufficiale di QEMU.org. Naturalmente, dalla stessa pagina è anche possibile effettuare il download di questa nuova versione dell’emulatore.