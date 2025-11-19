QIDI Max4: stampante 3D di grande scala debutta a Formnext 2025 in Germania

Formnext 2025, l’evento globale per la manifattura additiva in Germania, riunisce ancora una volta le tecnologie e innovazioni più avanzate del settore. QIDI presenta la sua nuova stampante 3D di punta – QIDI Max4, che vanta la più grande dimensione di stampa tra le stampanti chiuse di livello consumer, ma mantiene un’eccellente precisione di stampa, risolvendo con successo la sfida del settore della “difficoltà nel raggiungere sia grandi dimensioni di stampa che alta precisione”.

QIDI Max4: La più grande stampante desktop chiusa con specifiche di alto livello

La serie QIDI Max, rinomata per le sue capacità di stampa in grande formato e versatilità, ha ora inaugurato la nuova generazione con il QIDI Max4. Con un volume di costruzione di 390×390×340mm — il 55% più grande rispetto al precedente Max3 — QIDI Max4 è ideale per la produzione di grandi parti industriali, stampi intricati e prototipi personalizzati, ampliando notevolmente le possibilità per gli utenti professionisti.

Questo piano riscaldato da 390×390 mm presenta uno strato termico in silicone a tutta superficie con fili riscaldanti densamente distribuiti—uno dei progetti più uniformi della sua categoria. Combinato con uno strato inferiore di cotone isolante ad alta efficienza, offre una distribuzione della temperatura eccezionalmente uniforme su tutta la superficie. Questo garantisce una forte adesione al primo strato e un controllo stabile della temperatura, ideale per stampe di grande formato senza deformazioni.

QIDI Max4 presenta un nuovo hotend ad alto flusso (40mm³/s) per velocità di stampa significativamente più elevate, riducendo i cicli di produzione per pezzi di grandi dimensioni. Il suo ugello in acciaio temprato garantisce compatibilità con PLA standard, ABS e alcuni materiali industriali come nylon abrasivo rinforzato con fibra di carbonio.

Presenta inoltre l’innovativo sistema Active Toolhead Cooling System sviluppato da QIDI: soprannominato “Polar Cooler”, questo sistema dirige l’aria fredda direttamente sull’estrusore e sul filamento, migliorando significativamente la dissipazione del calore per prevenire intasamenti. A quest’ultimo viene integrato il sistema di riscaldamento a camera attiva di seconda generazione, che mantiene una temperatura fino a 65°C con una circolazione dell’aria ottimizzata. Insieme, creano un ambiente ideale per stampare perfettamente materiali come ABS, ABS-CF e PC con facilità.

QIDI Max4: Ridefinire lo Standard per la Stabilità e la Precisione

Per migliorare precisione e stabilità, QIDI Max4 incorpora un nuovo sistema motore a anello chiuso per il suo asse XY. Questo aggiornamento offre tre vantaggi chiave:

Maggiore stabilità

Il sistema previene la perdita di gradini monitorando gli errori tramite un encoder a circuito chiuso e compensando istantaneamente eventuali deviazioni, riducendo così significativamente il disallineamento degli strati.

Il sistema previene la perdita di gradini monitorando gli errori tramite un encoder a circuito chiuso e compensando istantaneamente eventuali deviazioni, riducendo così significativamente il disallineamento degli strati. Precisione migliorata

Una riduzione della ripple di coppia produce un numero significativamente inferiore di artefatti superficiali, come il “rippling” o il “cogging”.

Una riduzione della ripple di coppia produce un numero significativamente inferiore di artefatti superficiali, come il “rippling” o il “cogging”. Efficienza migliorata

I motori funzionano più freddi e silenziosi ad alta velocità, mitigando l’impatto del calore sui componenti interni e prolungando così la durata operativa della stampante.

Si ottiene inoltre una finitura superficiale di livello superiore grazie a un asse Z ultra-stabile. Progettato per la perfezione, l’asse Z utilizza viti da 2 mm e un dado anti-gioco per mantenere una stabilità eccezionale e rimuovere il gioco verticale. Questa ingegneria di precisione si traduce direttamente in un movimento più fluido e un maggiore dettaglio sull’asse Z, minimizzando efficacemente le linee degli strati e producendo dettagli superficiali superiori – anche sulle stampe alte.

QIDI Max4 migliora ulteriormente le sue prestazioni incorporando caratteristiche molto apprezzate, tra cui un nuovo sensore di livellamento automatico, rotaie lineari di livello industriale e cinghie personalizzate 1.5GT. Questa costruzione robusta garantisce un controllo del movimento eccezionalmente fluido e preciso, ottenendo una qualità di stampa superiore e una maggiore durata.

QIDI Max4: Intelligenza per Progettazione, Usabilità in Focus

QIDI Max4 è dotato di un nuovo sistema di riconoscimento AI, alimentato da un processore ad alte prestazioni che elabora rapidamente i dati di immagine e i comandi di stampa. Utilizzando una telecamera ad alta definizione, monitora continuamente la stampa in tempo reale per identificare problemi come guasti agli spaghetti o alle strutture di supporto. Al rilevare un’anomalia, la stampante si mette automaticamente in pausa e invia un avviso, riducendo significativamente la necessità di supervisione manuale e minimizzando lo spreco di materiale.

Un nuovo grande schermo e un’interfaccia ridisegnata offrono un controllo più fluido con le punte delle dita, migliorando significativamente l’esperienza interattiva. Le sue capacità sono estese senza soluzione di continuità dalla QIDI BOX, che sblocca la stampa multicolore e multimateriale—supportando fino a 16 colori contemporaneamente e fornendo asciugatura a temperature fino a 65°C.

Integrando capacità ad alte temperature, precisione eccezionale e ampia compatibilità, QIDI Max4 consente una stampa multimateriale di alta qualità di oggetti complessi — da modelli artistici multicolore a parti composite di grado ingegneristico — offrendo un’esperienza rivoluzionaria agli utenti professionisti.

QIDI Max4 è fin da ora disponibile per il pre-ordine globale.

Come nuovo prodotto di punta di QIDI, il suo debutto a Formnext 2025 sottolinea la crescente esperienza e le capacità innovative dell’azienda nella stampa 3D. Pronta a diventare una delle stampanti 3D di grande formato più competitive sul mercato, QIDI Max4 offre una nuova e potente soluzione — offrendo maggiore efficienza, prestazioni superiori e un’esperienza utente più intelligente.

Inoltre, il negozio ufficiale QIDI lancerà le vendite di BFCM il 18 novembre. Si consiglia ai clienti interessati di restare sintonizzati per aggiornamenti dal negozio ufficiale.

In collaborazione con Qidi