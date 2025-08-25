 QIDI Q2: la nuova stampante 3D entry-level per tutti
Arriva la nuova stampande 3D entry level QIDI Q2.
Arriva la nuova stampande 3D entry level QIDI Q2.

QIDI ha presentato ufficialmente il suo nuovo modello di punta — QIDI Q2, una stampante 3D entry-level pensata per l’uso domestico. Questo nuovo modello supporta il sistema multi-colore QIDI recentemente lanciato (QIDI BOX) e introduce importanti aggiornamenti hardware e prestazionali.

QIDI Q2 è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale QIDI al prezzo di 499$. Gli iscritti possono ottenere uno sconto Early Bird:

QIDI Q2: Livellamento di precisione e meccanica industriale – Stabilità e accuratezza senza pari

QIDI Q2 garantisce un’accuratezza di stampa superiore grazie al suo sensore di livellamento di nuova generazione, posizionato direttamente sopra l’ugello. Questo innovativo design “nozzle-as-sensor” elimina gli offset di calibrazione e riduce al minimo gli errori causati da variazioni del piano di stampa o vibrazioni ambientali.

Ereditando il know-how dei modelli di punta QIDI, Q2 integra:

  • Cinghia sincrona 1.5GT ad alta densità, per movimenti fluidi e precisi.

  • Guide lineari di livello industriale e testa di stampa interamente in metallo, montati su un robusto telaio CoreXY rinforzato, per una stabilità superiore e una durata a lungo termine.

L’adozione di tecnologia professionale a guide lineari non solo aumenta la precisione, ma riduce la manutenzione necessaria, garantendo anni di utilizzo affidabile con un intervento minimo da parte dell’utente.

QIDI Q2: la tua prima stampante 3D – Stampa ad alte prestazioni senza sforzo

QIDI Q2 è pienamente compatibile con QIDI BOX, il sistema automatico di cambio filamento, che supporta fino a 4 bobine e permette stampe multicolore fino a 16 tonalità.

Grazie all’estrusore a doppio ingranaggio in acciaio temprato con motore passo-passo e alla camera riscaldata e asciugante a 65°C, QIDI BOX supporta materiali avanzati come fibra di carbonio, fibra di vetro e compositi tecnici — aprendo la strada a creazioni complesse, multicolore e multimateriale.

Caratteristiche chiave:

  • Camera riscaldata di seconda generazione (65°C) con flusso d’aria ottimizzato: gestisce facilmente ABS, PC, PA e altri materiali ingegneristici, migliorando l’adesione tra gli strati.

  • Hotend a 370°C con gola in ceramica e modulo di dissipazione aggiornato, per una stampa senza intasamenti.

  • Stampa impeccabile con PPS-CF, materiale composito ad alta temperatura quasi di livello industriale: un salto tecnologico che colma il divario tra accessibilità entry-level e prestazioni professionali.

Perché è importante: dai principianti che stampano PLA ai professionisti che lavorano con compositi in fibra di carbonio, QIDI Q2 offre prestazioni industriali in un pacchetto intuitivo.

QIDI Q2: compatta ma potente – Stampa sicura e salutare a casa tua

Partendo dal successo della Q1 Pro, una delle stampanti 3D più popolari al mondo, QIDI Q2 è:

  • 20% più compatta come ingombro.

  • Con un volume di stampa più grande del 30%.

Una nuova definizione di efficienza per studi domestici e uffici.

Sul fronte sicurezza e salute, QIDI Q2 integra un sistema a tripla filtrazione:

  • Prefiltro G3 + filtro HEPA H12 (cattura il 99,5% delle particelle).

  • Strato di carbone attivo per rimuovere VOC e odori.

  • Scarico posteriore con condotto aggiornabile dall’utente per garantire aria sempre pulita.

Un sistema di monitoraggio termico a ciclo chiuso assicura inoltre protezione continua contro il surriscaldamento.

QIDI Q2 è certificata MET Laboratories per gli standard di sicurezza USA e Canada (OSHA/NRTL) e possiede la certificazione IECEE CB, riconosciuta in oltre 50 Paesi. Risponde ai più severi requisiti elettrici e antincendio, offrendo protezione garantita e verificata.

QIDI Q2: ecosistema smart – La nuova scelta per la stampa 3D domestica multicolore

QIDI Q2 offre un ecosistema software di nuova generazione. A breve, QIDI lancerà un portale di modelli proprietario e una nuova app mobile con:

  • Slicing da remoto

  • Monitoraggio in tempo reale delle stampe

  • Invio dei task con un clic

Il tutto a portata di mano, per un’esperienza di stampa intelligente.

Dotata di scheda di controllo AP avanzata, QIDI Q2 assicura potenza di calcolo elevata e risposta stabile del sistema, con future integrazioni come telecamera AI per:

  • Monitoraggio live remoto

  • Rilevamento automatico degli errori

  • Notifiche in tempo reale

Perché QIDI Q2 è la stampante 3D perfetta per la tua casa?

In sintesi, QIDI Q2 è la stampante 3D entry-level ideale per uso domestico, con hardware premium e prestazioni eccezionali che superano di gran lunga il prezzo.

Con velocità, precisione, multicolore e compatibilità con materiali avanzati, offre un rapporto qualità-prezzo senza paragoni.

Sempre più famiglie scelgono QIDI Q2 come prima stampante 3D, apprezzando il connubio tra funzionalità professionali e semplicità d’uso.

Pronto a iniziare il tuo viaggio nella stampa 3D?
Visita il sito ufficiale QIDI e scopri la stampa ad alte prestazioni alla portata di tutti:

In collaborazione con QIDI.
Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 ago 2025

Leonardo Gamberale
Pubblicato il
25 ago 2025
