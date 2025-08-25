QIDI Q2: la nuova stampante 3D entry-level per tutti

QIDI ha presentato ufficialmente il suo nuovo modello di punta — QIDI Q2, una stampante 3D entry-level pensata per l’uso domestico. Questo nuovo modello supporta il sistema multi-colore QIDI recentemente lanciato (QIDI BOX) e introduce importanti aggiornamenti hardware e prestazionali.

QIDI Q2 è già disponibile all’acquisto sullo store ufficiale QIDI al prezzo di 499$. Gli iscritti possono ottenere uno sconto Early Bird:

QIDI Q2: Livellamento di precisione e meccanica industriale – Stabilità e accuratezza senza pari

QIDI Q2 garantisce un’accuratezza di stampa superiore grazie al suo sensore di livellamento di nuova generazione, posizionato direttamente sopra l’ugello. Questo innovativo design “nozzle-as-sensor” elimina gli offset di calibrazione e riduce al minimo gli errori causati da variazioni del piano di stampa o vibrazioni ambientali.

Ereditando il know-how dei modelli di punta QIDI, Q2 integra:

Cinghia sincrona 1.5GT ad alta densità , per movimenti fluidi e precisi.

Guide lineari di livello industriale e testa di stampa interamente in metallo, montati su un robusto telaio CoreXY rinforzato, per una stabilità superiore e una durata a lungo termine.

L’adozione di tecnologia professionale a guide lineari non solo aumenta la precisione, ma riduce la manutenzione necessaria, garantendo anni di utilizzo affidabile con un intervento minimo da parte dell’utente.

QIDI Q2: la tua prima stampante 3D – Stampa ad alte prestazioni senza sforzo

QIDI Q2 è pienamente compatibile con QIDI BOX, il sistema automatico di cambio filamento, che supporta fino a 4 bobine e permette stampe multicolore fino a 16 tonalità.

Grazie all’estrusore a doppio ingranaggio in acciaio temprato con motore passo-passo e alla camera riscaldata e asciugante a 65°C, QIDI BOX supporta materiali avanzati come fibra di carbonio, fibra di vetro e compositi tecnici — aprendo la strada a creazioni complesse, multicolore e multimateriale.

Caratteristiche chiave:

Camera riscaldata di seconda generazione (65°C) con flusso d’aria ottimizzato: gestisce facilmente ABS, PC, PA e altri materiali ingegneristici , migliorando l’adesione tra gli strati.

Hotend a 370°C con gola in ceramica e modulo di dissipazione aggiornato, per una stampa senza intasamenti .

Stampa impeccabile con PPS-CF, materiale composito ad alta temperatura quasi di livello industriale: un salto tecnologico che colma il divario tra accessibilità entry-level e prestazioni professionali.

Perché è importante: dai principianti che stampano PLA ai professionisti che lavorano con compositi in fibra di carbonio, QIDI Q2 offre prestazioni industriali in un pacchetto intuitivo.

QIDI Q2: compatta ma potente – Stampa sicura e salutare a casa tua

Partendo dal successo della Q1 Pro, una delle stampanti 3D più popolari al mondo, QIDI Q2 è:

20% più compatta come ingombro.

Con un volume di stampa più grande del 30%.

Una nuova definizione di efficienza per studi domestici e uffici.

Sul fronte sicurezza e salute, QIDI Q2 integra un sistema a tripla filtrazione:

Prefiltro G3 + filtro HEPA H12 (cattura il 99,5% delle particelle).

Strato di carbone attivo per rimuovere VOC e odori.

Scarico posteriore con condotto aggiornabile dall’utente per garantire aria sempre pulita.

Un sistema di monitoraggio termico a ciclo chiuso assicura inoltre protezione continua contro il surriscaldamento.

QIDI Q2 è certificata MET Laboratories per gli standard di sicurezza USA e Canada (OSHA/NRTL) e possiede la certificazione IECEE CB, riconosciuta in oltre 50 Paesi. Risponde ai più severi requisiti elettrici e antincendio, offrendo protezione garantita e verificata.

QIDI Q2: ecosistema smart – La nuova scelta per la stampa 3D domestica multicolore

QIDI Q2 offre un ecosistema software di nuova generazione. A breve, QIDI lancerà un portale di modelli proprietario e una nuova app mobile con:

Slicing da remoto

Monitoraggio in tempo reale delle stampe

Invio dei task con un clic

Il tutto a portata di mano, per un’esperienza di stampa intelligente.

Dotata di scheda di controllo AP avanzata, QIDI Q2 assicura potenza di calcolo elevata e risposta stabile del sistema, con future integrazioni come telecamera AI per:

Monitoraggio live remoto

Rilevamento automatico degli errori

Notifiche in tempo reale

Perché QIDI Q2 è la stampante 3D perfetta per la tua casa?

In sintesi, QIDI Q2 è la stampante 3D entry-level ideale per uso domestico, con hardware premium e prestazioni eccezionali che superano di gran lunga il prezzo.

Con velocità, precisione, multicolore e compatibilità con materiali avanzati, offre un rapporto qualità-prezzo senza paragoni.

Sempre più famiglie scelgono QIDI Q2 come prima stampante 3D, apprezzando il connubio tra funzionalità professionali e semplicità d’uso.

Pronto a iniziare il tuo viaggio nella stampa 3D?

Visita il sito ufficiale QIDI e scopri la stampa ad alte prestazioni alla portata di tutti:

In collaborazione con QIDI.