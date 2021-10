Qonto, conto corrente aziendale modulabile

Chi cerca una soluzione per il proprio conto corrente aziendale può dare un'occhiata a Qonto, una soluzione pensata esclusivamente per chi lavora e gestisce una società, con costi azzerati e la possibilità di avere più carte da distribuire nel proprio organico. Ci sono ben 30 giorni di prova gratuita per chi vuole iniziare ad utilizzarlo ed eventualmente non si trovasse bene, è possibile chiudere il conto senza costi aggiuntivi.

Il controllo della spesa dal conto aziendale è assoluto, avendo a disposizione la possibilità di ricevere le carte che servono da distribuire e tenendo d'occhio e sotto controllo le spese in qualsiasi momento dal software web o tramite l'applicazione. Tutte le carte sono Mastercard e sono dotate di sistema di protezione 3D Secure.

Conto aziendale con assicurazione e sicurezza

Tutte le spese aziendali sono inoltre tutelate da un servizio di assistenza dedicato e da una assicurazione in caso di utilizzo non autorizzato dei fondi presenti. Citiamo anche la possibilità di creare delle carte virtuali se necessario, magari per progetti specifici e per tenere una cassa separata rispetto alle altre in tempo reale e senza tempi di attesa.

Esistono poi più profili, in modo da scegliere quello che serve per la propria attività aziendale, anche tenendo conto del flusso di casa. Ce ne sono tre: One, Plus e X, a seconda della carta che si va a scegliere.

Si arriva a limiti di pagamento per singola carta a 60.000€ e limite di prelievo contanti fino a 3.000€. I profili sono fatti per rispecchiare le necessità business dell'azienda, arrivando a offrire anche un servizio concierge per chi scegliere quelli più alti. Attenzione anche ai pagamenti fuori dalla zona euro e una copertura delle necessità studiata appositamente per chi cerca un prodotto dedicato all'ottica business.

È possibile iniziare a usare il conto Qonto da subito con una prova di 30 giorni gratuita, vale la pena approfittare per capire se è il prodotto giusto per le proprie esigenze.