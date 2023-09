Qonto: conto online con fatturazione elettronica integrata

Qonto è il conto online creato su misura per imprese e liberi professionisti con una serie di strumenti per semplificare la gestione finanziaria a aziendale: dalla contabilità alla fatturazione, dalla gestione delle spese ai pagamenti delle tasse.

Il conto corrente di Qonto si può gestire in modo pratico sia da web che da telefono, e include IBAN italiano, carte Mastercard fisiche e virtuali, bonifici veloci da web e da telefono, fatturazione elettronica, pagamento di F24 a debito e a credito e integrazione pagoPA.

I servizi offerti da Qonto

Fatturazione elettronica integrata

Il servizio di fatturazione elettronica integrato su Qonto consente di risparmiare tempo, centralizzare l’amministrazione e avere un maggiore controllo del flusso di cassa.

Con Qunto è possibile creare fatture elettroniche professionali in pochi clic, trasmetterle tramite SdI, come da normativa, controllare lo stato dei pagamenti, in modo pratico sia da smartphone sia da computer.

Pagamento di F24 a debito e a credito

Qonto offre anche la possibilità di effettuare pagamenti F24 sia a debito che a credito. Questo significa che potranno gestire le imposte in modo più efficiente, senza dover attendere in lunghe code alle poste.

Integrazione PagoPA

L’integrazione con PagoPA è un ulteriore vantaggio per chi utilizza Qonto. Questo strumento semplifica il processo di pagamento delle tasse e delle bollette, consentendo di risparmiare tempo prezioso.

Gestione contabile semplificata

Qonto permette anche di categorizzare le spese, ricevere notifiche in tempo reale, digitalizzare ed elimina le ricevute cartacee, automatizzare l’importazione delle fatture dei fornitori tutto tramite un’interfaccia semplice ed intuitiva.

Carte di pagamento personalizzabili

Ogni professionista e ogni impresa ha esigenze finanziarie diverse. Qonto, offre la libertà di personalizzare il piano, le carte e gli strumenti di pagamento in base alle proprie esigenze.

Le carte di pagamento aziendali di Qonto possono essere bloccate e riattivate in un attimo, è possibile personalizzarne i massimali e tenere traccia delle spese in tempo reale.

Per conoscere l'offerta completa di Qonto

