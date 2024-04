Qonto: il conto aziendale che ti fornisce anche un POS Nexi!

Qonto è il conto corrente aziendale ideale per le piccole e medie imprese, ma anche per le attività, grazie alla possibilità di servirsi di funzionalità specifiche per automatizzare l’emissione e il riconoscimento di fatture, bonifici, pagamenti ai fornitori e anche scegliere un POS Nexi più adatto alle proprie esigenze!

Qonto: il conto corrente azienda efficiente

Con Qonto hai a disposizione diversi strumenti per velocizzare molto le operazioni di gestione finanziaria, tra cui pagamenti, incassi e fatture. Hai a disposizione un IBAN totalmente Italiano da cui eseguire tutte le operazioni bancarie principali e pagare in oltre 25 valute, insieme a carte di pagamento disponibili sia in formato fisico che virtuale, da fornire ai tuoi dipendenti e da gestire direttamente dall’area privata per quanto riguarda i limiti.

Grazie alle funzionalità automatizzate, puoi emettere in automatico bonifici anche multipli con un clic, oltre a ricevere pagamenti rapidi dai clienti e automatizzare quelli destinati ai fornitori, rendendo tutto decisamente più rapido.

La gestione dei fondi e dei ruoli per i dipendenti è ovviamente estremamente importante, motivo per cui Qonto ha un’intera sezione dedicata che ti permette di impostare il tesoretto di spesa, nonché regolare gli accessi e i limiti per le azioni di ciascun utente abilitato a usare il conto, oltre che fornire un accesso totalmente dedicato al commercialista.

Hai un software per la contabilità con cui ti trovi già bene? Puoi integrarlo senza problemi al conto corrente, oltre a monitorare le entrare e le uscite in tempo reale e digitalizzare i documenti cartacei.

Se hai un’attività, avrai l’opportunità di richiedere un POS fornito da Nexi che meglio si adatta a ciò che ti serve, per gestire e velocizzare gli incassi, grazie all’accredito direttamente sul conto corrente nel giro di 24 ore e un’assistenza pronta a rispondere tutti i giorni per qualsiasi necessità.

Puoi provare il conto corrente gratis per 30 giorni per farti un’idea, prima di aprirlo definitivamente.