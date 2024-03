Qonto: il conto aziendale ideale per le PMI e i professionisti

Sei un professionista o il titolare di una piccola o media impresa (PMI) alla ricerca di una soluzione intelligente, flessibile e trasparente per gestire le tue finanze? Allora Qonto potrebbe essere la risposta che stai cercando.

Qonto: il conto aziendale che ti consente di risparmiare tempo

Cos’è Qonto?

Qonto è una neo-banca che offre un conto corrente 100% online dedicato a PMI e professionisti, comprensivo di carte fisiche o virtuali. È un servizio di business banking digitale che include un conto con IBAN italiano e funzionalità per la gestione finanziaria e contabile, che possono essere automatizzate per velocizzare ulteriormente la gestione, aumentando l’efficienza.

I vantaggi di Qonto

Uno dei principali punti di forza di Qonto è la semplicità di utilizzo. Puoi accedere al tuo conto facilmente da PC, tramite qualsiasi browser web, e da smartphone e tablet, scaricando una comoda app, disponibile per dispositivi Android o iOS.

L’offerta è molto trasparente: è suddivisa in tre piani, tra cui scegliere, ed è chiara e facile da consultare. Sono disponibili tre tipologie di profili, adatti a business di dimensioni differenti, con caratteristiche e costi chiaramente esplicati.

Puoi aprirlo online in appena 10 minuti, godendo di un servizio di assistenza sempre pronto a risolvere qualsiasi dubbio o problema.

Funzionalità di Qonto

Qonto offre una serie di funzionalità intelligenti che possono farti risparmiare molto tempo. Tra queste, l’esecuzione di bonifici (anche multipli) in appena 20 secondi, la gestione semplificata delle note spese con l’eliminazione delle richieste di rimborso e il caricamento delle ricevute in tempo reale, l’accesso dedicato al commercialista con l’esportazione delle spese e la richiesta di giustificativi mancanti in un clic, la possibilità di ricevere notifiche in tempo reale e un servizio clienti in italiano disponibile via email e telefono con un tempo di risposta medio di 15 minuti.

Non manca la possibilità di automatizzare le attività frequenti, come l’emissione di bonifici e fatture, per risparmiare ulteriore tempo.

Puoi anche scegliere di provare gratuitamente il conto prima di diventare titolare, per farti un’idea. Scoprilo adesso!