Dalla memecoin al dollaro con la firma di Donald Trump

Per la prima volta nella storia degli Stati Uniti d’America, la firma di un presidente in carica sarà apposta sulle banconote. Quella di Donald Trump comparirà sui dollari, come appena annunciato dal Dipartimento del Tesoro. L’operazione fa parte dei festeggiamenti per i 250 anni dalla fondazione degli USA.

La firma di Donald Trump sul dollaro

Fatichiamo a immaginare qualcosa di più celebrativo per l’operato del tycoon rispetto al comunicato ufficiale dell’iniziativa: Sotto la guida del presidente Trump, siamo sulla strada verso una crescita economica senza precedenti, un dominio duraturo del dollaro e una forza e stabilità fiscale . Sono le parole del segretario Scott Bessent, l’altra firma che troverà posto sul denaro contante. Il tesoriere Brandon Beach ha aggiunto che Stampare la sua firma sulla valuta americana non è solo appropriato, ma anche ben meritato . La bandiera MAGA sventola orgogliosa nel cielo a stelle e strisce.

Manca ancora il commento del diretto interessato, che non fatichiamo a immaginare non tarderà ad arrivare. L’ultimo post condiviso sul suo social network personale Truth lancia un’invettiva contro chi sta DALLA PARTE DEGLI STRANIERI CLANDESTINI CRIMINALI, NON DEL POPOLO AMERICANO (il tutto maiuscolo è parte integrante della citazione).

Dalla memecoin al no sul dollaro digitale

La prima banconota da 100 dollari con la firma di Trump sarà stampata a giugno, a ridosso del giorno dell’Indipendenza. Il suo nome è invece già da tempo sulla memecoin $TRUMP, lanciata a inizio 2025 (insieme a quello $MELANIA della moglie) e sostenuta con iniziative che includono esclusivi inviti a cena.

L’andamento della criptovaluta è quello raffigurato nel grafico qui sopra (fonte CoinMarketCap), dal primo giorno di disponibilità a oggi. C’è da sperare che al dollaro possa andare diversamente.

E su una eventuale stablecoin USA, un dollaro digitale, il presidente si è espresso in passato con un secco veto, paragonando l’ipotesi di una sua distribuzione a una forma di tirannia nei confronti dei cittadini.