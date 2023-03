Qonto: il conto business con servizio di fatturazione integrato

Qonto è una soluzione innovativa per la gestione del denaro per le piccole e medie imprese. Si tratta di un conto aziendale con numerose funzionalità integrate e che offre un’esperienza semplice, veloce e altamente personalizzata.

Il conto 100% online consente di eseguire rapidamente operazioni da web o da telefono e offre strumenti su misura per ogni tipo di business.

Grazie a Qonto, le imprese possono gestire le proprie finanze in modo facile, veloce ed efficiente, liberando tempo ed energie da dedicare allo sviluppo del loro business. Il conto dispone di un IBAN italiano e di carte fisiche e virtuali per il team, sulle quali è possibile impostare limiti di spesa.

Qonto integra un servizio di fatturazione elettronica, che consente di creare, gestire, inviare e ricevere le fatture elettroniche. Appena pronte per l’emissione, Qonto invierà le fatture in automatico al Sistema di Interscambio (SdI). Tramite Qonto si potrà poi verificare comodamente lo stato dei pagamenti e si potrà inviare un promemoria ai clienti direttamente dall’app.

Inoltre, con Qonto è possibile compilare e pagare i propri F24 online – sia a debito che a credito – in pochi clic. In questo modo si potranno gestire i pagamenti in modo facile e veloce, senza dover fare la fila in banca o compilare moduli cartacei.

Grazie all’interfaccia utente intuitiva, alle funzionalità avanzate di contabilità Qonto è un partner strategico per le imprese, offrendo un’esperienza di gestione del denaro altamente personalizzata e adattata alle esigenze specifiche di ogni tipo di business.

Il processo di apertura del conto è estremamente semplice e veloce. È possibile registrarsi online in pochi minuti, senza doversi recare in una filiale o fornire documenti cartacei.

Per conoscere tutte le funzionalità di Qonto clicca qui.

