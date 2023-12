Qonto: il conto corrente che semplifica la tua quotidianità aziendale

Se sei alla ricerca di un conto corrente aziendale che ti offra una gestione finanziaria e contabile facile, veloce e conveniente, Qonto è la soluzione che fa per te. Si tratta di un conto corrente online pensato per le piccole e medie imprese, i professionisti e le associazioni, che vogliono semplificare la loro vita e ottimizzare il loro tempo.

Qonto: tante funzionalità in un unico posto

Scegliendo Qonto puoi:

Aprire il tuo conto online in pochi minuti , con una procedura veloce. Ti basta avere a portata di mano il tuo documento di identità, il codice fiscale e il codice IBAN del tuo vecchio conto nel caso volessi trasferire del denaro.

, con una procedura veloce. Ti basta avere a portata di mano il tuo documento di identità, il codice fiscale e il codice IBAN del tuo vecchio conto nel caso volessi trasferire del denaro. Scegliere il piano e le carte più adatti alle tue esigenze, tra quattro opzioni diverse : Solo, Standard, Premium e Corporate. Puoi creare carte supplementari fisiche o virtuali, con limiti di spesa personalizzabili e la possibilità di bloccarle e sbloccarle in tempo reale, ogni qual volta ne hai bisogno.

: Solo, Standard, Premium e Corporate. Puoi creare carte supplementari fisiche o virtuali, con limiti di spesa personalizzabili e la possibilità di bloccarle e sbloccarle in tempo reale, ogni qual volta ne hai bisogno. Effettuare pagamenti in modo sicuro e veloce , sia in Italia che all’estero. Puoi inviare e ricevere bonifici SEPA e SWIFT, pagare con il tuo smartphone e usufruire di un cambio valuta vantaggioso e senza commissioni nascoste.

, sia in Italia che all’estero. Puoi inviare e ricevere bonifici SEPA e SWIFT, pagare con il tuo smartphone e usufruire di un cambio valuta vantaggioso e senza commissioni nascoste. Richiedere un POS Nexi per accettare il denaro tramite carte di pagamento, contactless o portafogli digitali.

per accettare il denaro tramite carte di pagamento, contactless o portafogli digitali. Integrare il tuo software di contabilità preferito , tra i tanti partner di Qonto, e sincronizzare automaticamente le tue transazioni e le tue fatture. Puoi anche scaricare i tuoi estratti conto in formato PDF o CSV, e categorizzare le tue spese con dei tag personalizzati.

, tra i tanti partner di Qonto, e sincronizzare automaticamente le tue transazioni e le tue fatture. Puoi anche scaricare i tuoi estratti conto in formato PDF o CSV, e categorizzare le tue spese con dei tag personalizzati. Beneficiare di servizi esclusivi, come la fatturazione elettronica, il pagamento degli F24 e dei pagoPA, il cashback e molto altro. Inoltre, puoi contare su un servizio clienti dedicato, disponibile via chat, telefono o email, e su una community di utenti che condividono le loro esperienze e i loro consigli.

Qonto è la soluzione ideale per chi cerca un’alternativa a conto corrente aziendale tradizionale, con costi chiari, senza commissioni nascoste e tante utili funzionalità che semplificano le attività di amministrazione. Provalo gratis per 30 giorni e scopri tutti i vantaggi prodotto finanziario pensato per il tuo lavoro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.