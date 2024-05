Qonto: il tuo nuovo conto aziendale ONLINE

Qonto è un istituto di pagamento francese che offre servizi bancari digitali per PMI, liberi professionisti, startup e associazioni. Fondata nel 2016 e supervisionata dalla Banca di Francia, Qonto ha rapidamente espanso la sua offerta in diversi paesi europei tra cui Italia, Francia, Spagna e Germania. Il servizio è completamente digitalizzato, permettendo la gestione del conto aziendale tramite app, con un approccio incentrato sulla semplificazione delle operazioni finanziarie per le imprese.

Apertura Qonto e Principali Vantaggi

Per aprire un conto business con Qonto, la procedura è totalmente online e richiede solo pochi minuti. Non è necessaria alcuna spedizione di documenti fisici, e le procedure di verifica sono generalmente concluse in meno di 24 ore. Una volta completata l’attivazione, viene inviata una conferma via email.

I vantaggi principali offerti da Qonto includono:

Carte di Debito Mastercard : Possibilità di associare diverse carte Mastercard, sia fisiche che virtuali, al conto corrente aziendale. Il numero di carte disponibili dipende dal piano scelto.

: Possibilità di associare diverse carte Mastercard, sia fisiche che virtuali, al conto corrente aziendale. Il numero di carte disponibili dipende dal piano scelto. Conto Multi-utente : Si possono invitare collaboratori o soci al conto aziendale, dandogli accessi personalizzati e permessi specifici in base al loro ruolo.

: Si possono invitare collaboratori o soci al conto aziendale, dandogli accessi personalizzati e permessi specifici in base al loro ruolo. Gestione Spese in Tempo Reale : Funzioni come le notifiche per transazioni aiutano a tenere sotto controllo le spese aziendali.

: Funzioni come le notifiche per transazioni aiutano a tenere sotto controllo le spese aziendali. Compatibilità con Apple Pay: Tutte le carte di debito Qonto sono compatibili con i pagamenti contactless tramite Apple Pay.

Costi ed altro

Qonto offre diversi piani tariffari, adatti a varie esigenze professionali, da liberi professionisti a imprese con diversi dipendenti. I piani partono da un canone mensile di 9€ per il piano Essential, variando fino a 39€ al mese per il piano Full Optional. Ciascuno di questi piani include una serie diversa di servizi e funzionalità.

In conclusione, Qonto rappresenta una soluzione innovativa e flessibile per la gestione finanziaria di PMI, liberi professionisti e startup, offrendo un’ampia gamma di servizi interamente gestibili tramite applicazione digitale.