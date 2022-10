Qonto integra PagoPA: multe, imposte e bollettini con facilità

Qonto, la nota soluzione di gestione finanziaria aziendale, ha annunciato un importante passo avanti nell’offerta ai propri clienti. Da pochi giorni, infatti, il servizio ha fatto propria l’integrazione di pagoPA, mettendo così a disposizione dei propri utenti il pieno accesso alla piattaforma nazionale di pagamento per tributi, imposti e rette prezzo Pubblica Amministrazione statale ed amministrazioni locali.

Qonto e PagoPA

Così facendo l’utenza che ha in dote un account Qonto potrà sfruttarlo per molti servizi aggiuntivi, risparmiando tempo e potendo espletare varie pratiche con ben maggiore facilità. “L’integrazione pagoPA è già disponibile per tutti i clienti Qonto che possono così effettuare qualsiasi tipo di pagamento verso la Pubblica Amministrazione e altri enti (ad esempio utilities con una User Experience di prim’ordine direttamente dai propri conti evitando di dover passare attraverso piattaforme bancarie tradizionali o uffici postali fisici, per effettuare operazioni come pagare bollettini, multe e bollette)“, spiega il gruppo. E continua: “in particolare è possibile inserire dati di pagamento, rivedere e confermare operazioni, generando una prova di pagamento e aggiornando contemporaneamente la sezione contenente lo storico dei pagamenti con la transazione“.

L’ambizione di Qonto è quella di diventare la soluzione all-in-one per PMI e professionisti, attraverso l’allargamento e la localizzazione delle funzionalità per effettuare e ricevere pagamenti. È in quest’ottica che abbiamo integrato pagoPA all’interno della nostra offerta per i nostri clienti italiani, per abilitare funzionalità di pagamento sempre più semplici, sicure e complete. L’iniziativa si inserisce quindi nella strategia di rendere i nostri prodotti, servizi e integrazioni sempre più personalizzati sulla base delle necessità specifiche delle imprese locali nei paesi in cui operiamo, e specialmente in Italia, vista l’importanza strategica che il nostro Paese ricopre per Qonto. Mariano Spalletti, Country Manager di Qonto Italia

Il conto business di Qonto è pensato per semplificare la quotidianità bancaria, gestendo con massima semplicità bonifici, carte, F24, note spese e quant’altro. Grazie a questa novità il servizio potrà ampliare il perimetro della propria offerta, contemplando per la prima volta un comparto del tutto essenziale per le attività aziendali come quello della PA.

