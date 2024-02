Qonto: la soluzione di banking completa per professionisti e PMI

Qonto fornisce un pacchetto completo per le esigenze finanziarie quotidiane delle imprese. Con un IBAN italiano, carte Mastercard e la possibilità di effettuare bonifici SEPA istantanei inclusi, insieme a servizi come F24 e pagoPA, gli utenti hanno a disposizione tutte le risorse necessarie per gestire le finanze aziendali con facilità.

Il conto aziendale di Qonto offre delle soluzioni pratiche per ogni tipologia di attività e impresa, e si può gestire completamente tramite canali digitali.

Automatizzazione della fatturazione

Qonto semplifica la gestione delle fatture, consentendo agli utenti di gestire le proprie fatture direttamente dal conto. Questo permette pagamenti rapidi da parte dei clienti e l’automatizzazione dei pagamenti per i fornitori, liberando tempo prezioso per concentrarsi sullo sviluppo del business.

Gestione delle spese efficiente

Grazie a Qonto, è anche possibile tenere traccia dei budget del team, gestire le note spese e stabilire accessi e limiti personalizzati. La raccolta automatica delle ricevute semplifica ulteriormente il processo, eliminando lo stress associato alla gestione delle spese.

Contabilità e flusso di cassa ottimizzati

Con la possibilità di integrare software di contabilità e fornire accesso al commercialista, Qonto consente di mantenere sotto controllo il flusso di cassa aziendale. Informazioni in tempo reale e strumenti di reporting intuitivi facilitano la presa di decisioni finanziarie informate.

Piani flessibili

Qonto offre una varietà di piani, a partire da 9€ al mese (IVA esclusa), per soddisfare le esigenze di ogni tipo di business. Con la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 30 giorni per valutare la piattaforma senza alcun impegno.

Sicurezza garantita

La piattaforma è supervisionata da ACPR e Banca d’Italia, garantendo la massima sicurezza per gli utenti. Inoltre, le transazioni sono protette dalla Strong Customer Authentication (SCA) e le carte sono assicurate per qualsiasi evenienza. L’assistenza clienti inoltre è disponibile 7 giorni su 7.

Per provare gratuitamente Qonto per 30 giorni clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.