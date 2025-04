Qt 6.9 migliora prestazioni, rendering delle emoji e molto altro

Qt 6.9 è l’ultima versione del framework di sviluppo software multipiattaforma, ampiamente diffuso e usato nella realizzazione delle interfacce degli applicativi, nonché alla base dell’ambiente desktop KDE, che con quest’ultimo aggiornamento porta con sé un ventaglio di novità le quali arricchiscono le capacità grafiche e le prestazioni delle applicazioni.

Qt 6.9: le novità dell’aggiornamento per la libreria multipiattaforma

Qt 6.9 si distingue, nello specifico, in aggiornamenti che riguardano il potenziamento del modulo Qt Graphs, ora di in grado di supportare la trasparenza nei grafici 3D a superficie, ideale per visualizzazioni stratificate e fluide di dati complessi. La nuova funzione QSpline3DSeries introduce spline per i grafici tridimensionali, accompagnata da opzioni di personalizzazione per assi e etichette. Inoltre, è possibile integrare grafici in una View3D di Qt Quick 3D, ampliando le possibilità di rappresentazione 3D, mentre i grafici 2D beneficiano di una gestione migliorata degli input e di un’area di disegno configurabile.

Un’altra innovazione è il supporto rinnovato per le emoji, con rilevamento automatico delle sequenze e utilizzo di font a colori conformi agli standard Unicode più recenti. Grazie ai formati CBDT e COLRv1, le emoji vengono rese in alta qualità su ogni piattaforma, e nuove API in QFontDatabase consentono di scegliere font specifici per una personalizzazione avanzata. Qt 6.9 introduce anche funzionalità per estendere i contenuti delle applicazioni fino ai bordi dello schermo, grazie al flag Qt.ExpandedClientAreaHint e alla proprietà SafeArea in Qt Quick, garantendo un’esperienza visiva immersiva senza interferire con i controlli di sistema.

Per gli sviluppatori che fanno uso di SVG, la versione 6.9 offre il supporto alle animazioni CSS per proprietà come colore e trasformazioni, integrabili direttamente in Qt Quick tramite il modulo Qt SVG e l’elemento VectorImage. Per quanto riguarda le prestazioni, Qt 6.9 ottimizza l’uso dei core CPU, reintroduce l’accelerazione FramebufferObject su OpenGL e migliora il rendering su OpenGL ES e Direct 3D. Funzionalità come Variable Rate Shading e Order Independent Transparency (OIT) potenziano l’efficienza grafica, specialmente per applicazioni XR.

La prossima versione, vale a dire Qt 6.10, è prevista per settembre 2025.