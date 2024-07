Qt Creator 14 rilasciato con supporto per plug-in basati su Lua

Qt Company ha recentemente rilasciato Qt Creator 14. Si tratta dell’ultima versione stabile di questo IDE (Integrated Development Environment) open source per la progettazione di interfacce utente grafiche (GUI) nel linguaggio Qt. La nuova versione Qt Creator 14 introduce il supporto per i plugin basati su Lua. In questo modo gli sviluppatori possono estendere le capacità di Qt Creator senza compilare plugin C++ per tutte le piattaforme supportate. Inoltre, verranno fornite API per attività come la registrazione di server, azioni e preferenze della lingua.

Qt Creator 14 ha anche introdotto un’interfaccia utente più gradevole per la gestione dei plugin tramite la modalità Estensioni. Vi è poi la possibilità di alternare tra mostrare e nascondere i kit disabilitati per i tuoi progetti nella modalità Progetti, nonché il supporto per l’apertura di una directory come progetto tramite la nuova File e poi Open Workspace dal menu. Come hanno spiegato gli sviluppatori: “un file qtcreator/project.json nella directory viene utilizzato per impostare un nome e filtri di esclusione file. Ciò è utile anche se desideri configurare un server linguistico che necessita di una directory di progetto per funzionare correttamente“.

Qt Creator 14: le altre novità della versione

Tra le altre modifiche degne di nota, Qt Creator 14 aggiunge opzioni per la ricerca avanzata e per la ricerca nei documenti salvati nella sessione. Introduce poi la possibilità di configurare le impostazioni del modello di codice C++ e le impostazioni di CMake per progetto. Inoltre, include il supporto per la configurazione delle impostazioni e dei debugger di CMake direttamente dalle preimpostazioni CMake. Questa versione aggiunge anche varie nuove azioni di refactoring C++ come “Converti chiamata di funzione in invo cazione di meta-metodo Qt“, “Sposta classe in un set dedicato di file di origine” e “Riordina le definizioni di funzioni membro in base all’ordine di dichiarazione“.

Qt Creator 14 migliora il supporto per le enumerazioni QML, aumenta la disponibilità del refactoring “Aggiungi parentesi graffe“. Tale versione risolve i problemi con le macro C++. Inoltre, abilita il server del linguaggio QML come backend predefinito per il modello di codice QML per Qt 6.8 e versioni successive. Ultimo ma non meno importante, Qt Creator 14 rende possibile l’utilizzo del server linguistico QML per le versioni precedenti di Qt. Infine, consente di usare il server linguistico di Qt 6.8 o versioni successive per progetti che utilizzano una versione precedente di Qt. Naturalmente, in Qt Creator 14 sono stati inclusi altri piccoli miglioramenti e correzioni di bug. Per scoprire tutte le novità è possibile consultare il changelog completo. Gli utenti che lo desiderano possono scaricare subito Qt Creator 14 dal sito web ufficiale per i sistemi Linux AArch64 (ARM64) a 64 bit.