QuadrigaCX: muore fondatore, investimenti a rischio

Si torna a parlare di criptovalute, exchange e investimenti che rischiano di andare in fumo. Questa volta il caso è quello che vede sotto i riflettori QuadrigaCX, piattaforma canadese online dal 2014 attraverso la quale acquistare e vendere monete virtuali. Il fondatore, Gerald Cotten, è deceduto all’età di 30 anni il mese scorso durante un viaggio in India: ora gran parte del capitale gestito dal servizio, equivalente a circa 190 milioni di dollari, risulta bloccato e inaccessibile ai legittimi proprietari.

Questo perché Cotten era l’unica persona a conoscenza dei codici segreti per l’accesso ai cold wallet attraverso i quali movimentare i fondi, dispositivi hardware offline (e dunque ritenuti invulnerabili a truffe o violazioni) ai quali affidarsi per lo storage delle crypto, in questo caso principalmente Bitcoin, Litecoin ed Ethereum. La vedova ha reso noto che i tentativi effettuati da un team di tecnici per entrare nel portatile personale del CEO non sono andati a buon fine, poiché i dati contenuti nel laptop sono protetti da crittografia. Solo una parte (la percentuale esatta non è stata svelata) del capitale gestito si trova invece all’interno di hot wallet connessi a Internet e accessibili.

Changpeng Zhao, numero uno dell’exchange concorrente Binance (la scorsa settimana protagonista della ICO sui token di BitTorrent), definisce una scelta rischiosa e poco saggia quella di affidare a un solo soggetto le chiavi per l’accesso ai cold wallet. Meglio distribuirle a più persone, richiedendo poi la maggioranza di essi per portare a termine le operazioni.

That's sad. There are many solutions to split private keys or signing to achieve 3/5, 5/7 etc. Never neglect security.

Also, never have CEO carry private keys. Bad on many levels.

Personally, in good health and intent to live longer and prosper. Thx for asking. Stay #safu. https://t.co/4uPQnXNN2D

— CZ Binance (@cz_binance) February 2, 2019