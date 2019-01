BTT: sono andati a ruba i token di BitTorrent

È tempo di profondi cambiamenti per BitTorrent: dopo l’acquisizione portata a termine da TRON lo scorso anno, ora il protocollo ha anche un token tutto suo, il BTT. La distribuzione è avvenuta nella notte, attraverso l’exchange Binance Launchpad, con due sessioni simultanee che ne hanno permesso l’acquisto attraverso le criptovalute TRX (TRON) e BNB (Binance Coin).

BTT, i token di BitTorrent

Complice un hype cresciuto esponenzialmente negli ultimi giorni (il valore di TRX e BNB ha subito una brusca impennata), sono serviti meno di 15 minuti per concludere l’assegnazione dei 59,4 miliardi di BTT disponibili. È stato così raccolto l’equivalente di circa 7 milioni di dollari.

I gestori della piattaforma hanno comunicato che durante l’operazione si è verificato un problema di natura tecnica, portando a un rallentamento. La domanda viene in ogni caso definita “astronomica” a conferma dell’interesse nei confronti dell’iniziativa.

Both sessions concluded. Took about 18 minutes, due to a system issue, would have taken 18 seconds otherwise. Demand was astronomical. — CZ Binance (@cz_binance) January 28, 2019

Da un tweet del CEO Changpeng Zhao si apprende che l’anomalia ha riguardato il sistema di memorizzazione nella cache del pulsante per la conferma della transazione, per stessa ammissione di Binance non sottoposto a test sufficienti per far emergere la criticità.

Full transparency. The issue experienced today was caused by the "user agreement confirmation" button caching/locking. Most of the stress tests focused on the buy process, this part was not covered thoroughly enough. The order of requests received was preserved. — CZ Binance (@cz_binance) January 28, 2019

ICO e P2P

Per comprendere quale sia la reale utilità dei token BTT possiamo far riferimento alla pagina ufficiale del progetto: fungeranno da incentivo per i nodi del network P2P impegnati nella condivisione dei file, migliorandone la velocità di distribuzione e assicurando che i contenuti siano lasciati in modalità seeding per un periodo sufficiente.

I BTT permettono ai creatori di contenuti di connettersi con il loro pubblico, guadagnando e spendendo la moneta digitale senza alcun intermediario. Connettendosi il network peer-to-peer di BitTorrent alla blockchain di TRON offriamo una nuova esperienza a oltre 100 milioni di utenti.

Di seguito un grafico che mostra modalità e tempistiche di rilascio.

Ad oggi 1 BTT è valutato 0,00001824 BNB oppure 0,00447261 TRX. Non tutti hanno potuto partecipare alla ICO, poiché in alcuni territori per finalizzare l’investimento è richiesta la conformità a quanto previsto dalle procedure AML (Anti-Money Laundering) e KYC (Know Your Customer). Ne sono stati esclusi i residenti dei seguenti paesi: Afghanistan, Albania, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Burundi, Repubblica Centrafricana, Costa d’Avorio, Cuba, Repubblica Democratica del Congo, Etiopia, Guinea, Guinea-Bissau, Iran, Iraq, Libano, Liberia, Libia, Cina, Birmania, Corea del Nord, Macedonia, Serbia, Somalia, Sudan del Sud, Sri Lanka, Sudan, Siria, Thailandia, Trinidad e Tobago, Tunisia, Uganda, Ucraina, Stati Uniti, Venezuela, Yemen e Zimbabwe.