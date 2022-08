Qual è il canale Zona DAZN, quanto costa e come attivarlo

Per la stagione di Serie A 2022/23 torna su Sky il canale Zona DAZN, merito dell’accordo sottoscritto tra le due emittenti dopo il termine dell’accordo di esclusiva con TimVision.

DAZN è tornato quindi sul satellite ed è adesso visibile agli abbonati dei due servizi. Vediamo dove si trova, come funziona, quali partite permette di vedere e soprattutto come attivarlo.

Zona DAZN: a quale canale si trova e quanto costa?

Zona DAZN è disponibile per gli abbonati Sky per i clienti SkyQ e MySky al numero 214. Non è prevista invece la visione in streaming tramite SkyGo. Come spiega la piattaforma satellitare, si tratta di un servizio riservato ai clienti Sky che possiedono anche un abbonamento DAZN, standard o Plus, già attivo. Il costo è di 5 euro al mese, da aggiungere al prezzo dell’ abbonamento DAZN.

Come attivare Zona DAZN e quali partite posso vedere?

Per attivare il canale Zona DAZN devi accedere alla sezione “Zona DAZN su Sky” presente nella tua area “Il mio account“. Se non sei ancora abbonato a DAZN, devi prima sottoscrivere l’abbonamento, a scelta tra Standard e Plus, e poi potrai aggiungere il canale alla tua offerta Sky.

Qui potrai vedere tutte le 7 partite in esclusiva DAZN di ogni giornata del campionato di Serie A 2022/23. In caso di contemporaneità, le gare saranno divise tra i vari canali, dal 214 al 218, come spiega Sky stessa:

“Sul canale sarà possibile vedere le 7 partite per turno di Serie A TIM in esclusiva su DAZN – complementari alle 3 trasmesse sui canali Sky – e una playlist di programmi di approfondimento, contenuti originali DAZN e molto altro, via satellite o via digitale terreste. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN dovranno aderire ad una specifica offerta commerciale disponibile all’interno della sezione My Account di dazn.com“

Un ottimo modo se possiedi entrambi gli abbonamenti e vuoi vedere tutte le partite di Serie A con i vantaggi del satellite, senza quindi rischiare interruzioni a causa della connessione internet.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.