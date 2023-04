Qual è il conto corrente più conveniente? Mediolanum ha la proposta giusta

Scegliere un conto corrente davvero conveniente richiede puntare su di un conto in grado di ridurre i costi, sia fissi che legati all’utilizzo, andando, inoltre, a mettere a disposizione servizi aggiuntivi in grado di “fare la differenza”.

Questi requisiti sono ampiamente soddisfatti da Banca Mediolanum che, con il suo SelfyConto, propone oggi un serio candidato al titolo di “conto corrente più conveniente” del momento. La proposta dell’istituto prevede l’accesso ad un conto a zero spese che offre un’operatività completa.

In più, per tutti i nuovi clienti che accreditano lo stipendio sul conto, c’è la possibilità di accedere ad interessi al 4% su depositi a 6 mesi. Grazie a questa promozione, completamente gratuita, si può ottenere un guadagno netto di 138 euro ogni 10.000 euro investiti, fino ad un massimo di circa 2.000 euro in appena 6 mesi.

Per aprire SelfyConto di Banca Mediolanum è disponibile una procedura online, tramite il sito ufficiale linkato qui di seguito.

SelfyConto di Banca Mediolanum: è davvero il conto più conveniente del momento?

Con la proposta di Banca Mediolanum si può accedere ad un conto con le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per i primi 12 mesi, invece che 3,75 euro al mese; il canone viene azzerato successivamente attivando un prestito o un prodotto assicurativo o ancora in caso di patrimonio gestito da almeno 15.000 euro; per i clienti Under 30, invece, il canone è sempre azzerato

bonifici gratis

carta di debito con prelievi e pagamenti gratis in area Euro

carta di credito richiedibile a 1 euro al mese (con plafond di 1.500 euro)

interessi al 4% per 6 mesi impostando l'accredito dello stipendio

Per accedere all’offerta di Banca Mediolanum è possibile usare il link qui di sotto.

L’apertura di SelfyConto può avvenire in pochi minuti: utilizzando lo SPID, infatti, l’autenticazione avviene in modo rapido, permettendo di minimizzare i tempi per poter iniziare ad usare il conto corrente e accedere alla promozione che garantisce gli interessi al 4% sul deposito a 6 mesi.

