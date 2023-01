Qual è l'hosting ideale per attivare un sito WordPress velocemente?

Il tempo è denaro e, per alcuni progetti di business digitale (e non), la tempistica è molto importante.

Attivare un sito WordPress velocemente dunque, in alcuni contesti è una necessità concreta. D’altro canto sono ben lontani i tempi in cui la configurazione per l’installazione del noto CMS era eseguita manualmente.

I provider, chi più chi meno, offrono soluzioni per l’installazione semplificata di WordPress. In questo contesto però, servizi come Siteground offrono quel qualcosa in più che fa la differenze.

In questo caso specifico infatti, parliamo di un sistema che elimina tutta la procedura standard di installazione (il download del CMS, l’installazione e la tediosa configurazione manuale), permettendo di ottenere un sito pronto alla personalizzazione con un semplice clic.

Attivare un sito WordPress velocemente? Una soluzione che ti consente di installare il CMS con un solo clic

Al di là dell’hosting con WordPress preinstallato, Siteground offre tante altre funzionalità interessanti da considerare che vanno ben oltre quanto detto finora.

Il piano GrowBig, quello che conta più clienti, propone soluzioni come:

siti web illimitati

20 GB spazio web

dominio gratuito

plugin WP Migrator gratuito

strumento email Migrator gratuito

aggiornamenti WP automatici

SSL gratuito

backup giornalieri

CDN gratuita

email gratuite

database illimitati

La sottoscrizione, nel suo complesso, è in grado di gestire circa 100.000 visite mensili: di fatto quanto basta per un progetto online di medie dimensioni.

Come è facile intuire da quanto appena descritto, GrowBig è ideale sia per chi vuole avviare un sito WordPress da zero, sia per chi intende migrare il proprio da un altro hosting meno performante.

Quanto costa GrowBig? Il piano proposto da Siteground è attualmente in promozione.

Ciò significa che, grazie allo sconto del 76% è possibile ottenere tutti i vantaggi di GrowBig per appena 5,49 euro al mese.

