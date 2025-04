Qualcomm annuncia lo Snapdragon 8s Gen 4

Qualcomm ha annunciato lo Snapdragon 8s Gen 4. Il nuovo chip per smartphone si colloca un gradino sotto gli Snapdragon 8 Gen 3 e Snapdragon 8 Elite, ma offre ugualmente prestazioni elevate e supporta l’elaborazione on-device dei modelli di intelligenza artificiale generativa. Verrà integrato nei dispositivi in arrivo prossimamente sul mercato.

Snapdragon 8s Gen 4: specifiche

Lo Snapdragon 8s Gen 4 è realizzato da TSMC con tecnologia di processo a 4 nanometri. Qualcomm non ha utilizzato i core Oryon come nello Snapdragon 8 Elite, in quanto l’architettura è la stessa degli Snapdragon 8s Gen 3 e Snapdragon 8 Gen 3. C’è quindi una CPU Kryo octa core in configurazione 1+3+2+2: un core Prime (Arm Cortex-X4) con frequenza massima di 3,2 GHz, tre core Performance (Arm Cortex-A720) con frequenza massima di 3 GHz, due core Performance (Arm Cortex-A720) con frequenza massima di 2,8 GHz e due core Performance (Arm Cortex-A720) con frequenza massima di 2 GHz.

Sono inoltre presenti la GPU Adreno 825, la NPU Hexagon e il modem 5G che offre velocità in download fino a 4,2 Gbps. In base ai test pubblicati da Qualcomm, le prestazioni sono nettamente superiori a quelle del precedente Snapdragon 8s Gen 3: +31% per CPU, +49% per GPU e +44% per NPU.

Queste sono le altre specifiche: supporto per schermi fino a risoluzione WQHD+ e refresh rate di 144 Hz, connettività Wi-Fi 7 e Bluetooth 6.0, Qualcomm Spectra ISP con supporto per fotocamera fino a 320 megapixel, supporto per memorie LPDDR5x-4800, storage UFS 4.0 e USB Type-C (3.1 Gen 2).

Lo Snapdragon 8s Gen 4 verrà integrato nei futuri smartphone Android di Xiaomi, Redmi, Meizu, IQOO e Oppo in arrivo nel corso dei prossimi mesi.