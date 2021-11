Qualcomm cambia i nomi dei chip Snapdragon

Qualcomm ha confermato ufficialmente le indiscrezioni che circolano da alcuni giorni. In occasione del Tech Summit programmato per il 30 novembre, l'azienda californiana svelerà la nuova nomenclatura per i processori utilizzati in oltre 2 miliardi di dispositivi nel mondo. Non ci sarà dunque uno Snapdragon 898, ma probabilmente uno Snapdragon 8 Gen 1.

Snapdragon: addio alle tre cifre

Il brand Snapdragon è stato introdotto nel 2007 con lo Snapdragon S1, mentre i nomi con tre cifre sono arrivati nel 2013. La prima cifra indica la serie e la fascia. Ad esempio, lo Snapdragon 888 appartiene alla serie 8 di fascia alta. La seconda cifra indica invece un modello della stessa serie con prestazioni maggiori o inferiori. L'ultima cifra indica aggiornamenti minori. In alcuni casi sono stati aggiunti una lettera G o un segno +.

Questa numerazione non può essere utilizzata per sempre, in quanto le cifre possono variare solo tra 0 e 9. Per questo motivo, Qualcomm ha deciso di usare nomi con una singola cifra e un numero di generazione, come già fatto con altri chip (ad esempio gli Snapdragon 8cx Gen 1 e Gen 2). Il nuovo SoC di fascia alta dovrebbe quindi essere Snapdragon 8 Gen 1, invece di Snapdragon 898.

Per indicare i chip di fascia alta verrà utilizzato il colore Gold. Altri colori sono Midnight, Gunmetal, Nickel e Snapdragon Red. Non verrà più specificata la presenza del modem 5G con il suffisso 5G, dato che tutti i nuovi SoC supporteranno le reti 5G. L'azienda utilizzerà inoltre nuovi badge e il marchio Snapdragon diventerà standalone, quindi separato dal brand Qualcomm. Per conoscere tutti i dettagli non resta che attendere l'evento di fine mese.