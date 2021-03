Qualcomm Snapdragon Sound, musica per i vostri chip

Qualcomm ha annunciato una nuova tecnologia denominata Qualcomm Snapdragon Sound ed immaginata specificatamente per tutti quelli che sono gli aspetti audio relativi a dispositivi di vario tipo. La stessa Qualcomm definisce il progetto come “una catena ottimizzata di innovazioni audio e software progettata per fornire un audio coinvolgente e senza soluzione di continuità

attraverso i dispositivi tra cui smartphone, auricolari wireless e cuffie. Snapdragon Sound è

progettato per fornire un’esperienza di suono superiore per i consumatori mentre ascoltano

musica in streaming, comunicano al telefono o giocano in modalità wireless“.

L’orecchio umano è molto sensibile ai glitch, alle latenze e ad altre sfide che si verificano comunemente quando si trasmette musica, si fanno videoconferenze o si gioca su connessioni wireless. Concentrandoci sull’end-to-end, stiamo cercando di fornire innovazioni per risolvere i comuni punti dolenti dei consumatori attraverso praticamente tutti i punti di interazione audio. Qualcomm Technologies è in una posizione unica per fornire un enorme valore ai clienti con Snapdragon Sound e aiutarli a commercializzare rapidamente prodotti che si differenziano per una grande qualità del suono. Il nostro approccio a livello di sistema aggrega più tecnologie e i prodotti più recenti da tutto il nostro portafoglio di piattaforme mobili e audio per realizzare la nostra visione di fornire audio ad alta risoluzione, di qualità cablata, in modalità wireless. James Chapman, vice presidente e direttore generale, Voice, Music and Wearables,

Qualcomm Technologies International, Ltd.

L’obiettivo è quello di ottimizzare connessioni, latenze, compressioni e tutto quanto possa creare problemi nel tragitto del suono digitalizzato tra la sua creazione ed il suo ascolto. La stessa Qualcomm, insomma, si pone come garante di qualità e definisce standard sfidanti per fare in modo che attorno al proprio brand possa generarsi una vera e propria catena certificata che garantisca la miglior esperienza audio possibile.

Le componenti della piattaforma sono le seguenti:

Piattaforme mobile Qualcomm® Snapdragon™ serie 8

Sistema di connettività mobile Qualcomm® FastConnect™ 6900

Qualcomm® QCC514x, QCC515x e QCC3056 series Bluetooth Audio SoCs

Tecnologia Qualcomm® Active Noise Cancelling (ANC)

Qualcomm® aptX™ Adaptive(tm), 24-bit 96kHz e 89ms di latenza

Qualcomm® aptX™ Voice super wideband voice

Audio Codec Qualcomm Aqstic™ e amplificatore smart speaker WCD938x e WSA883x)

Qualcomm Audio e Voice Communication Suite

Per celebrare questa novità, Qualcomm ha avviato anche una vera e propria playlist su Amazon Music HD “progettata per mostrare la qualità audio superiore che Snapdragon Sound può raggiungere“.

Con Amazon Music HD, abbiamo voluto rendere più facile per gli appassionati di musica lo streaming della loro musica preferita nel modo in cui è stata originariamente registrata. Crediamo che ascoltare audio di alta qualità aiuti i clienti a innamorarsi di nuovo della loro musica e dei loro artisti preferiti, quindi siamo sempre entusiasti di vedere nuovi sviluppi che renderanno più facile sperimentare l’audio HD e Ultra HD. Siamo entusiasti di collaborare con Qualcomm Technologies e di presentare la playlist Snapdragon Sound, che include un bellissimo nuovo pezzo Amazon Original di St Panther, che potrà essere ascoltato in Ultra HD sui dispositivi ottimizzati per Snapdragon Sound. Andre Stapleton, Global Head of Artist and Label Relations di Amazon Music

I primi dispositivi con Snapdragon Sound saranno disponibili a breve, con ulteriori miglioramenti sull’ecosistema Qualcomm previsti già nel corso dell’anno.