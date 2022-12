Qual è il miglior antivirus del 2022 secondo Reddit?

Gli antivirus odierni sono ben diversi rispetto a quelli di solo un decennio fa. Al giorno d’oggi infatti, spesso parliamo di strumenti complessi, con svariate funzionalità più o meno utili.

Al di là di pubblicità e considerazioni degli addetti ai lavori, ciò che conta è l’utilizzo pratico di questi software e, per capire la miglior soluzione del 2022, va data voce agli utenti.

In questo senso, secondo una ricerca effettuata sul noto social network Reddit, a vincere questa classifica sarebbero i prodotti Norton.

Questo nome, per chi conosce l’informatica, non può essere una sorpresa: stiamo parlando di un’azienda statunitense presente nel settore dal 1990. Fondata da Peter Norton, questo brand ha accompagnato la crescita e la diffusione di Internet, proponendo sempre soluzioni all’avanguardia nell’ambito della sicurezza informatica.

Il riconoscimento degli utenti Reddit come il miglior antivirus del 2022, conferma come questi prodotti siano ancora il top in questo settore.

Miglior antivirus del 2022? Un nome con più di 30 anni di esperienza alle spalle

Sempre secondo a quanto apparso sul social network, sono principalmente tre le caratteristiche che dovrebbe avere un antivirus per soddisfare l’utenza, ovvero:

Sicurezza , che per gli utenti Reddit resta in assoluto al primo posto;

, che per gli utenti Reddit resta in assoluto al primo posto; Prestazioni , visto che un antivirus che rende lento il PC è difficile da digerire per chiunque;

, visto che un antivirus che rende lento il PC è difficile da digerire per chiunque; Prezzo, che in tempi di crisi ha un peso specifico ancora più forte.

Tutte caratteristiche proposte da Norton 360 Premium, una suite di sicurezza che ha raccolto apprezzamenti da parte di esperti del settore e comuni utenti.

Stiamo parlando di un tool in grado di funzionare egregiamente in ambiente Windows, macOS, Android e iOS. Al classico antivirus poi, Norton 360 Premium aggiunge ulteriori utility da non sottovalutare.

Qualche esempio? La VPN integrata e il password manager, sono ideali come supporto per lo strumento di scansione e rilevamento malware. La protezione della Webcam e il sistema di monitoraggio del Dark Web, infine, rappresentano ulteriori certezze.

A rendere ancora più interessante questo antivirus è l’attuale promozione che lo coinvolge.

Si parla del 45% di sconto rispetto al prezzo di listino: ciò significa che è possibile ottenere tutta la protezione di Norton 360 Premium per soli 59,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.