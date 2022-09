Qual è la migliore app per ottenere il massimo con i cashback

I cashback possono essere un punto di svolta per chi cerca di risparmiare denaro. Nonostante ciò, molto spesso, si tratta di vantaggi effimeri.

Svariate app e piattaforme online infatti, offrono percentuali molto basse e solo su determinati beni e servizi, rendendo di fatto possibile raccogliere solo pochi spiccioli all’anno.

In alcuni casi, per spendere le cifre recuperate, si viene forzati a spendere denaro in negozi costosi, andando di fatto a rendere inutile il cashback.

Qual è dunque l’applicazione che, in questo contesto, permette di rendere questa funzione davvero vantaggiosa e non solo attraente?

Woolsocks rappresenta, senza ombra di dubbio, una delle migliori soluzioni possibili in ottica cashback. Anzi, tale piattaforma è utile, più genericamente, per la gestione complessiva di finanze e spese.

Cashback e non solo: cosa può offrirti Woolsocks?

Woolsocks è un’app unica nel suo genere. Essa infatti consente di utilizzare la tecnica del cashback su oltre 35.000 negozi, tra cui figurano alcuni brand di rilievo a livello mondiale.

Qualche esempio pratico? Utilizzando l’app è possibile ottenere indietro lo 0,5% della spesa alla Lidl, il 2% in negozi Nike e addirittura il 4% da Starbucks.

Per poter ottenere queste percentuali, basta collegare Woolsocks alla banca ed effettuare gli acquisti con la carta debito associata al conto.

Questa applicazione però, va ben oltre al cashback, offrendo molte funzioni finanziarie intelligenti.

La possibilità di impostare obiettivi finanziari, la gestione degli abbonamenti semplificata e la possibilità di effettuare donazioni per cause benefiche sono solo una parte di ciò che offre Woolsocks.

Il tutto completato da un sistema sicuro, che protegge i dati e le informazioni personali presenti sull’applicazione attraverso soluzioni come:

autenticazione reciproca (mTLS)

autenticazione a 2 fattori (2FA)

cloud computing

