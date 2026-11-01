Quale Norton Antivirus scegliere: tutti in sconto fino al 68%

Norton Antivirus è annoverato tra le migliori soluzioni di sicurezza informatica oggi disponibili sul mercato. Scegliere quale abbonamento scegliere tra i quattro disponibili può non essere facile. Tuttavia, dalla tua parte oggi hai un’offerta incredibile su ognuno che può raggiungere il 68% di sconto. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata alla promozione e scegli il piano per i tuoi dispositivi e per la tua famiglia.
La protezione Norton Antivirus più adatta a te
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- 1 PC, Mac, tablet o telefono
- Protezione anti-truffa
- Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
- 100% Promessa Protezione Virus
- Password Manager
- 2 GB di backup del PC nel cloud
- Norton 360 Standard
- 1 PC, Mac, tablet o telefono
- Protezione anti-truffa
- Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
- 100% Promessa Protezione Virus
- Password Manager
- 10 GB di backup del PC nel cloud
- VPN
- Norton 360 Deluxe
- 5 PC, Mac, tablet o telefoni
- Protezione anti-truffa
- Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
- 100% Promessa Protezione Virus2
- Password Manager
- 50 GB di backup del PC nel cloud
- VPN
- Protezione minori
- Dark Web Monitoring
- Norton 360 Premium
- 10 PC, Mac, tablet o telefoni
- Protezione anti-truffa Pro
- Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
- 100% Promessa Protezione Virus2
- Password Manager
- 200 GB di backup del PC nel cloud
- VPN
- Protezione minori
- Dark Web Monitoring
- Assistenza per il ripristino dell’identità
- Assistenza in caso di furto del portafoglio
- Social Media Monitoring
- Nuovo prodotto con funzionalità per la protezione delle informazioni personali
All’interno dei piani Norton 360 è inclusa anche la funzionalità Protezione anti-truffa. Si tratta di un sistema di rilevamento delle truffe basato su intelligenza artificiale che aiuta l’utente a restare al sicuro individuando le truffe online, nei messaggi di testo e nei video deepfake.