Quale Norton Antivirus scegliere: tutti in sconto fino al 68%

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Norton Plus 1 PC, Mac, tablet o telefono Protezione anti-truffa Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 2 GB di backup del PC nel cloud

Norton 360 Standard 1 PC, Mac, tablet o telefono Protezione anti-truffa Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus Password Manager 10 GB di backup del PC nel cloud VPN

Norton 360 Deluxe 5 PC, Mac, tablet o telefoni Protezione anti-truffa Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus2 Password Manager 50 GB di backup del PC nel cloud VPN Protezione minori Dark Web Monitoring

Norton 360 Premium 10 PC, Mac, tablet o telefoni Protezione anti-truffa Pro Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker 100% Promessa Protezione Virus2 Password Manager 200 GB di backup del PC nel cloud VPN Protezione minori Dark Web Monitoring Assistenza per il ripristino dell’identità Assistenza in caso di furto del portafoglio Social Media Monitoring Nuovo prodotto con funzionalità per la protezione delle informazioni personali



All’interno dei piani Norton 360 è inclusa anche la funzionalità Protezione anti-truffa. Si tratta di un sistema di rilevamento delle truffe basato su intelligenza artificiale che aiuta l’utente a restare al sicuro individuando le truffe online, nei messaggi di testo e nei video deepfake.