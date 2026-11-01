 Quale Norton Antivirus scegliere: tutti in sconto fino al 68%
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Quale Norton Antivirus scegliere: tutti in sconto fino al 68%

Scopri quale Norton Antivirus scegliere per i tuoi dispositivi e per la tua famiglia, tanto sono tutti in offerta fino al 68% di sconto.
Quale Norton Antivirus scegliere: tutti in sconto fino al 68%
Sicurezza Antivirus
Scopri quale Norton Antivirus scegliere per i tuoi dispositivi e per la tua famiglia, tanto sono tutti in offerta fino al 68% di sconto.
Norton - Canva
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Norton Antivirus è annoverato tra le migliori soluzioni di sicurezza informatica oggi disponibili sul mercato. Scegliere quale abbonamento scegliere tra i quattro disponibili può non essere facile. Tuttavia, dalla tua parte oggi hai un’offerta incredibile su ognuno che può raggiungere il 68% di sconto. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata alla promozione e scegli il piano per i tuoi dispositivi e per la tua famiglia.

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La protezione Norton Antivirus più adatta a te

Confronta gli abbonamenti disponibili e scegli la protezione Norton Antivirus più adatta a te. Puoi ottenere fino al 68% di sconto con queste offerte!

Scegli la protezione più adatta a te
  • Norton Plus
    • 1 PC, Mac, tablet o telefono
    • Protezione anti-truffa
    • Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
    • 100% Promessa Protezione Virus
    • Password Manager
    • 2 GB di backup del PC nel cloud
  • Norton 360 Standard
    • 1 PC, Mac, tablet o telefono
    • Protezione anti-truffa
    • Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
    • 100% Promessa Protezione Virus
    • Password Manager
    • 10 GB di backup del PC nel cloud
    • VPN
  • Norton 360 Deluxe
    • 5 PC, Mac, tablet o telefoni
    • Protezione anti-truffa
    • Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
    • 100% Promessa Protezione Virus2
    • Password Manager
    • 50 GB di backup del PC nel cloud
    • VPN
    • Protezione minori
    • Dark Web Monitoring
  • Norton 360 Premium
    • 10 PC, Mac, tablet o telefoni
    • Protezione anti-truffa Pro
    • Protezione contro virus, malware, ransomware e hacker
    • 100% Promessa Protezione Virus2
    • Password Manager
    • 200 GB di backup del PC nel cloud
    • VPN
    • Protezione minori
    • Dark Web Monitoring
    • Assistenza per il ripristino dell’identità
    • Assistenza in caso di furto del portafoglio
    • Social Media Monitoring
    • Nuovo prodotto con funzionalità per la protezione delle informazioni personali

All’interno dei piani Norton 360 è inclusa anche la funzionalità Protezione anti-truffa. Si tratta di un sistema di rilevamento delle truffe basato su intelligenza artificiale che aiuta l’utente a restare al sicuro individuando le truffe online, nei messaggi di testo e nei video deepfake.

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Pubblicato il 1 nov 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 nov 2026
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