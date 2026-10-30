 Surfshark Black Friday: VPN da 2,49€ e 3 mesi extra gratis
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Surfshark Black Friday: VPN da 2,49€ e 3 mesi extra gratis

Grazie alla nuova offerta Black Friday di Surfshark oggi puoi ottenere una VPN sui tuoi dispositivi da soli 2,49€ al mese e 3 mesi extra.
Surfshark Black Friday: VPN da 2,49€ e 3 mesi extra gratis
Sicurezza VPN
Grazie alla nuova offerta Black Friday di Surfshark oggi puoi ottenere una VPN sui tuoi dispositivi da soli 2,49€ al mese e 3 mesi extra.
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L’offerta Black Friday di Surfshark è limitata, per questo devi approfittarne subito per ottenere una potente VPN su tutti i tuoi dispositivi a partire da soli 2,49 euro al mese. Una volta attivato l’abbonamento, otterrai subito altri 3 mesi extra gratis in regalo. Cosa stai aspettando? Scarica subito Surfshark. Si tratta di un’occasione imperdibile che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Scarica Surfshark VPN

Oltre 40 milioni di download da utenti di tutto il mondo e più di 30 riconoscimenti. Questo servizio assicura una privacy totale mentre navighi online. I tuoi dispositivi sono al sicuro così come la tua privacy e la tua identità digitale. Infatti, i suoi server VPN incanalano la tua connessione in un tunnel criptografato che rende impossibile a terzi risalire a te. In questo modo la tua connessione diventa completamente anonima.

Scegli il piano Surfshark VPN ideale con l’offerta Black Friday

L’offerta Black Friday ha abbattuto il prezzo dei piani Surfshark VPN: scegli quello che fa al caso tuo in base alle funzionalità incluse.

  • Starter a soli 2,49 euro al mese
    • VPN veloce e sicura
    • Dispositivi illimitati
    • Blocco annunci
    • Cookie pop-up blocker
    • Bypasser (split tunneling)
    • Rotazione dell’IP
    • Dynamic MultiHop (doppia VPN)
    • Generatore di e-mail mascherate
    • Generatore di dettagli personali
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  • One a soli 2,49 euro al mese con l’offerta Black Friday
    • VPN veloce e sicura
    • Dispositivi illimitati
    • Blocco annunci
    • Cookie pop-up blocker
    • Bypasser (split tunneling)
    • Rotazione dell’IP
    • Dynamic MultiHop (doppia VPN)
    • Generatore di e-mail mascherate
    • Generatore di dettagli personali
    • Protezione dai messaggi truffa
    • Controllo truffe email
    • Blocco dei contenuti web
    • Protezione dalle chiamate truffa
    • Scansioni pianificate
    • Protezione della webcam
    • Protezione in tempo reale
    • Avvisi di fughe di dati personali
    • Avvisi di fughe di dati delle carte di credito
    • Avvisi di fughe di dati dei documenti di identità
    • Report sulla sicurezza dei dati personali
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  • One+ a soli 3,99 euro al mese con l’offerta Black Friday
    • VPN veloce e sicura
    • Dispositivi illimitati
    • Blocco annunci
    • Cookie pop-up blocker
    • Bypasser (split tunneling)
    • Rotazione dell’IP
    • Dynamic MultiHop (doppia VPN)
    • Generatore di e-mail mascherate
    • Generatore di dettagli personali
    • Protezione dai messaggi truffa
    • Controllo truffe email
    • Blocco dei contenuti web
    • Protezione dalle chiamate truffa
    • Scansioni pianificate
    • Protezione della webcam
    • Protezione in tempo reale
    • Avvisi di fughe di dati personali
    • Avvisi di fughe di dati delle carte di credito
    • Avvisi di fughe di dati dei documenti di identità
    • Report sulla sicurezza dei dati personali
    • Rimborso per il recupero dell’identità
    • Supporto psicologico
    • Investigatore autorizzato e specializzato in furti di identità
    • Rimozione dei dati dai database delle aziende
    • Rimozione dei dati dai siti di ricerca di persone

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 ott 2026

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30 ott 2026
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