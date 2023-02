Quale offerte fibra conviene oggi? Con Vodafone bastano 22,90 euro al mese

Scegliere la miglior offerta fibra ottica per la connessione Internet di casa richiede un’analisi dettagliata che prenda in considerazione sia il costo dell’offerta che i contenuti inclusi nell’abbonamento. C’è bisogno di una valutazione completa e a 360° gradi per poter scegliere l’offerta giusta e attivare la miglior connessione possibile per accedere ad Internet da casa.

Con la nuova offerta fibra di Vodafone, ad esempio, è possibile beneficiare di condizioni particolarmente agevolate. L’operatore propone una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH (o fibra mista rame FTTC) aggiungendo la linea telefonica fissa con chiamate illimitate. Grazie alla promozione in corso, il canone è scontato a 24,90 euro al mese con la possibilità per i già clienti Vodafone di rete mobile di ridurre il costo fino a 22,90 euro al mese.

L’offerta fibra di Vodafone è attivabile in esclusiva online, tramite il sito dell’operatore.

Quale fibra conviene attivare oggi? Con Vodafone costo ridotto e velocità massima

Internet Unlimited, piano in abbonamento proposto da Vodafone per la connessione Internet di casa, è una delle offerte più complete del momento e può rappresentare la risposta giusta alla domanda “Quale fibra conviene attivare oggi?“. Con l’offerta in questione è possibile accedere a:

una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH con velocità massima di 2.5 Giga in download (pari a circa 2.500 Mega); in caso di indisponibilità della fibra ottica all’indirizzo di casa è possibile attivare l’offerta con accesso ad Internet tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure con rete ADSL e velocità massima di 20 Mega

tramite con velocità massima di 2.5 Giga in download (pari a circa 2.500 Mega); in caso di indisponibilità della fibra ottica all’indirizzo di casa è possibile attivare l’offerta con accesso ad Internet tramite fibra mista FTTC con velocità massima di 200 Mega in download oppure con rete ADSL e velocità massima di 20 Mega linea telefonica fissa con chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali modem Wi-Fi 6 gratis e attivazione (5 euro per 24 mesi) inclusa nel canone mensile

L’offerta fibra di Vodafone presenta un costo di 24,90 euro al mese che viene ridotto a 22,90 euro al mese per i già clienti Vodafone di rete mobile (in questo caso, però, non sono incluse le chiamate illimitate dal telefono di casa). L’offerta può, inoltre, essere personalizzata (anche successivamente all’attivazione) con tutti i servizi aggiuntivi proposti da Vodafone come la Vodafone TV e il programma Vodafone Happy.

Per verificare la copertura e attivare l’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Ricordiamo che per attivare l’offerta è sufficiente aver a propria disposizione i dati anagrafici e un documento di identità dell’intestatario oltre al codice di migrazione (che serve se volete conservare il numero di telefono fisso) che viene riportato nell’ultima bolletta inviata dall’attuale operatore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.