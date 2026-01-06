 Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese
Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese

Surfshark è in offerta ed è oggi la migliore VPN su cui puntare in questo momento: il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo, ecco i dettagli.
Quale VPN scegliere a gennaio 2026? La migliore oggi costa meno di 2 €/mese
Sicurezza VPN
Surfshark è in offerta ed è oggi la migliore VPN su cui puntare in questo momento: il rapporto qualità/prezzo è davvero ottimo, ecco i dettagli.

La VPN da attivare oggi è Surfshark. Il servizio è protagonista di una promozione da cogliere al volo ed è ora attivabile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi.

In questo modo, è possibile accedere alla VPN per un totale di 27 mesi, con la garanzia di un prezzo bloccato e di un utilizzo illimitato del servizio. La promo include anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Surfshark, da cui poter completare in pochi istanti la procedura di attivazione della VPN.

Surfshark è la VPN da attivare oggi

Con Surfshark è possibile accedere a una VPN illimitata in grado di abbinare la protezione della crittografia, per una connessione sicura anche quando la rete non è privata, a una politica zero log, che assicura l’assenza di un sistema di tracciamento dell’attività online dell’utente.

Da segnalare anche che il servizio mette a disposizione dell’utente un network di migliaia di server. In questo modo, direttamente dall’app di Surfshark è possibile scegliere un server situato in un altro Paese e spostare il proprio IP in modo da evitare blocchi geografici e censure online. C’è anche la possibilità di utilizzare il servizio da più dispositivi in contemporanea.

Con la promozione in corso in questo momento, Surfshark è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano di 27 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta in questione è valida solo per pochi giorni e rappresenta un’occasione da cogliere al volo per poter usare Surfshark in modo illimitato per un lungo periodo di tempo, assicurandosi una VPN completa e sicura su cui puntare.

Pubblicato il 6 gen 2026

Davide Raia
6 gen 2026
