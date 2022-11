Quale VPN scegliere: la migliore costa 2 euro al mese per il Black Friday

Scegliere la migliore VPN per realizzare una connessione sicura, protetta e veloce richiede un’attenta analisi delle opzioni a propria disposizione, valutando pro e contro delle varie proposte del settore. In questo momento, anche grazie alle offerte del Black Friday, è possibile puntare su Surfshark, una soluzione che risponde perfettamente all’identikit della “migliore VPN” sul mercato e che, con la promozione in corso, costa poco più di 2 euro al mese.

Surfshark è, da anni, un riferimento assoluto per chi utilizza un servizio VPN. Con Surfshark, infatti, è possibile poter contare su di una rete capillare di server, su elevati standard di sicurezza, grazie alla crittografia e ad una politica “no log”, e su di una velocità di connessione al top, grazie all’assenza di limitazioni di banda. Da notare, inoltre, che Surfshark è una delle poche VPN di alta qualità in grado di garantire l’utilizzo del servizio con un numero di dispositivi illimitato per account.

Con l’offerta del Black Friday, come accennato in precedenza, scegliere Surfshark conviene ancora di più. Attivando l’offerta con 24 mesi di abbonamento si ricevono 2 mesi gratis aggiuntivi per una spesa di 53 euro. Complessivamente, quindi, il costo sostenuto sarà di appena 2,05 euro al mese.

Qual è la migliore VPN del momento? Perché conviene scegliere Surfshark

Ci sono tanti motivi che stanno spingendo un numero sempre maggiore di utenti alla ricerca della miglior VPN sul mercato ad attivare Surfshark. Questo servizio è tra i più completi e sicuri sul mercato e, con l’offerta del Black Friday, è, senza dubbio, una delle VPN più convenienti su cui puntare.

Con Surfshark è possibile accedere a:

una connessione sicura grazie alla crittografia e veloce grazie all'assenza di limiti di banda e ad una rete di oltre 3.200 server dislocati in 100 Paesi

un servizio che punta tutto sulla privacy degli utenti grazie alla politica "no log" ed all'assenza di un sistema di raccolta informazioni e tracciamento degli utenti

un'assistenza clienti disponibile 24/7 e un servizio di Garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni

la possibilità di utilizzo con un numero illimitato di dispositivi con un solo account

L’offerta del Black Friday attualmente in corso rende la scelta della migliore VPN da attivare ancora più semplice: Surfshark è la scelta giusta in questo momento. Puntando sul piano di 24 mesi di abbonamento si ricevono 2 mesi gratis extra per una spesa di 53 euro che, distribuiti in 26 mesi di sottoscrizione, equivalgono ad appena 2,05 euro al mese.

