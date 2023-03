Quale VPN scegliere oggi: 3 motivi per puntare sull'offerta di Surfshark da 2,30 euro al mese

Surfshark è da tempo un punto di riferimento del settore delle VPN: per chi è alla ricerca di una nuova VPN da scegliere oggi c’è, quindi, la possibilità di puntare su questo servizio, in grado di garantire sicurezza, privacy e velocità oltre che tanta convenienza. Grazie all’offerta in corso, infatti, è possibile attivare il piano biennale di Surfshark con una spesa di appena 2,30 euro al mese (con fatturazione anticipata) ed uno sconto dell’82% rispetto al prezzo mensile. Per accedere all’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

3 motivi per scegliere Surfshark oggi come nuova VPN

Perché scegliere Surfshark come nuova VPN tra le tante opzioni disponibili sul mercato? Il servizio ricopre un ruolo di primo piano nel settore delle VPN, con una combinazione unica di velocità, sicurezza e convenienza. Tra le tante opzioni disponibili, quindi, puntare su Surfshark è sicuramente una scelta giusta. Ci sono, quindi, almeno 3 motivi che spingono a consigliare Surfshark:

il primo è legato alla sicurezza della connessione; Surfshark garantisce la crittografia del traffico dati e una politica no log che azzera il tracciamento dei dati dell’utente, in aggiunta rispetto a molti altri servizi analoghi, la connessione tramite Surfshark prevede un sistema di blocco automatico di malware e pubblicità invasive che migliora ulteriormente l’esperienza di connessione

Surfshark garantisce la del traffico dati e una che azzera il tracciamento dei dati dell’utente, in aggiunta rispetto a molti altri servizi analoghi, la connessione tramite Surfshark prevede un che migliora ulteriormente l’esperienza di connessione il secondo è rappresentato dalla velocità della connessione ; Surfshark può garantire un accesso ad Internet senza limiti di tempo, traffico data e banda disponibile ; in aggiunta, il servizio VPN si basa su di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per offrire prestazioni sempre al top

; Surfshark può garantire un ; in aggiunta, il servizio VPN si basa su di un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo per offrire prestazioni sempre al top il terzo è il prezzo: con l’offerta attuale, Surfshark, infatti, costa 2,30 euro al mese optando per il piano biennale con 2 mesi gratis aggiuntivi; la fatturazione è anticipata e, quindi, la spesa è di 59 euro + IVA ma è possibile pagare con PayPal e scegliere il pagamento in 3 rate oltre a beneficiare di una garanzia di rimborso valida 30 giorni

Per accedere a Surfshark è disponibile il link qui di sotto:

Nella tabella qui di sotto segnaliamo alcune ottime VPN alternative a Surfshark:

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.