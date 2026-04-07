Quale VPN scegliere oggi? 5 motivi per cui questa è la migliore

È il momento giusto per attivare NordVPN e assicurarsi la possibilità di sfruttare una VPN illimitata per la navigazione in sicurezza e senza tracciamento. Con la promo di aprile 2026, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Con queste condizioni, NordVPN diventa la scelta migliore per una nuova VPN illimitata, grazie anche a un rapporto qualità/prezzo eccellente.
5 motivi per scegliere NordVPN
NordVPN è oggi la scelta migliore per una nuova VPN. Ci sono almeno 5 motivi che la rendono tale:
- la possibilità di criptare il traffico dati, con standard di sicurezza elevati, per rendere sicura una connessione effettuata da una rete non privata
- l’uso della rete VPN con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente
- la disponibilità di un network di migliaia di server che consente di aggirare blocchi su base geografica andando a selezionare un server presente in un altro Paese
- l’utilizzo multi-dispositivo: con un solo account è possibile accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea
- una connessione veloce e senza limiti di banda e di traffico dati per una connessione illimitata e senza blocchi
A rendere ancora più interessante la VPN è il prezzo: con la promozione in corso, infatti, NordPVN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione. Il servizio sarà disponibile subito dopo l’attivazione, semplicemente scaricando l’app di NordVPN per il proprio dispositivo.