Quale VPN scegliere oggi? 5 motivi per cui questa è la migliore

È il momento giusto per attivare NordVPN e assicurarsi la possibilità di sfruttare una VPN illimitata per la navigazione in sicurezza e senza tracciamento. Con la promo di aprile 2026, infatti, il servizio è ora disponibile con un prezzo ridotto a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano di 24 mesi con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è accessibile tramite il sito ufficiale di NordVPN, qui di sotto. Con queste condizioni, NordVPN diventa la scelta migliore per una nuova VPN illimitata, grazie anche a un rapporto qualità/prezzo eccellente.

5 motivi per scegliere NordVPN

NordVPN è oggi la scelta migliore per una nuova VPN. Ci sono almeno 5 motivi che la rendono tale:

la possibilità di criptare il traffico dati , con standard di sicurezza elevati, per rendere sicura una connessione effettuata da una rete non privata

, con standard di sicurezza elevati, per rendere sicura una connessione effettuata da una rete non privata l’uso della rete VPN con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente

che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento dell’attività dell’utente la disponibilità di un network di migliaia di server che consente di aggirare blocchi su base geografica andando a selezionare un server presente in un altro Paese

andando a selezionare un server presente in un altro Paese l’utilizzo multi-dispositivo: con un solo account è possibile accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea

una connessione veloce e senza limiti di banda e di traffico dati per una connessione illimitata e senza blocchi

A rendere ancora più interessante la VPN è il prezzo: con la promozione in corso, infatti, NordPVN è ora disponibile con un prezzo ridotto fino a 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per sfruttare subito l’offerta basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per l’attivazione. Il servizio sarà disponibile subito dopo l’attivazione, semplicemente scaricando l’app di NordVPN per il proprio dispositivo.