Quale VPN scegliere oggi? La migliore è in offerta con una promo imperdibile

Per attivare una nuova VPN è necessario puntare su un servizio in grado di offrire le caratteristiche giuste, sia in termini di sicurezza che per quanto riguarda la velocità di connessione e la possibilità di aggirare blocchi geografici e censure online.

In questo momento, la scelta giusta per una nuova VPN non può che essere NordVPN, servizio di riferimento del settore che oggi viene proposto con un prezzo ridotto fino a 2,98 euro al mese.

L’offerta in questione è legata all’attivazione del piano biennale con possibilità di ottenere anche 4 mesi aggiuntivi. Da segnalare anche la presenza di 30 giorni di garanzia di rimborso.

Per accedere subito all’offerta è sufficiente visitare il sito ufficiale di NordVPN, accessibile premendo sul box qui di sotto. L’attivazione è immediata e permette all’utente di iniziare subito a utilizzare il servizio.

3 motivi per cui NordVPN è la scelta giusta

Con NordVPN è possibile accedere a una VPN completa e ricca di vantaggi. Il servizio rappresenta oggi la scelta giusta per almeno 3 motivi:

garantisce una connessione sicura e senza tracciamento , con la possibilità di accedere a Internet sfruttando la crittografia del traffico dati e con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento

, con la possibilità di accedere a Internet sfruttando la crittografia del traffico dati e con una politica no log che assicura l’assenza di qualsiasi forma di tracciamento permette di navigare senza blocchi geografici, grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e la possibilità di spostare il proprio IP

grazie a un network di migliaia di server sparsi in tutto il mondo e la possibilità di spostare il proprio IP consente un utilizzo multi-piattaforma che permette accedere alla VPN da 10 dispositivi in contemporanea senza limiti di banda

Grazie alla promozione in corso, NordVPN è ora disponibile con un costo ridotto a 2,98 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi aggiuntivi e con 30 giorni di garanzia di rimborso. L’offerta è disponibile di seguito e sarà valida solo per un breve periodo di tempo.