Quali sono i rischi informatici per le PMI italiane?

Le piccole e medie imprese (PMI) italiane navigano spesso in acque tempestose quando si tratta di sicurezza informatica. I rischi informatici rappresentano infatti una minaccia sempre più persistente. Dall’onnipresente phishing ai temibili ransomware, le aziende devono affrontare tanti pericoli. Aggiungiamo al mix gli attacchi informatici avanzati e il piatto insipido è servito! Le aziende che non si attrezzano potrebbero trovarsi presto a pentirsi di non aver investito nella protezione.

Rischi informatici per le PMI italiane: tra incubo e realtà

La mancanza di protezione contro i malware è uno dei principali rischi. Senza adeguate difese, i dispositivi aziendali possono diventare il regno delle infezioni. Le PMI spesso non dispongono di risorse IT dedicate; ciò rende la situazione ancora più critica. Inoltre, la gestione delle password è un altro punto dolente. Le informazioni aziendali sensibili possono finire nelle mani sbagliate durante la navigazione o le operazioni bancarie online.

Un altro rischio è rappresentato dalle fughe di dati sensibili. La perdita di informazioni preziose può causare danni irreparabili, tanto per i clienti quanto per l’azienda stessa. Mettere una toppa su questi problemi richiede tempo, denaro e…tanta pazienza!

Una cassetta di sicurezza virtuale potrebbe fare al caso. Avast Small Office Protection è la scelta migliore. Questo software di nuova generazione offre protezione completa per i piccoli uffici, riducendo al minimo i rischi informatici per le PMI italiane. Avast offre difese efficaci contro phishing, ransomware, e attacchi informatici di livello superiore. Inoltre, protegge le password e le informazioni aziendali durante la navigazione e le transazioni online.

Se pensi che proteggere i tuoi dispositivi sia un lavoro ingrato e noioso, grazie ad Avast picchietterai le dita sulla scrivania con il sorriso. Con una protezione che non richiede il tuo intervento, puoi rilassarti (o prendere una tazza di caffè) senza preoccupazioni. Il prezzo? Solo 129,99 € l’anno più 13,00 € per ogni dispositivo.