Qualificazioni Europei: quando, dove e come vedere l'Italia

Stanno per prendere il via le qualificazioni agli Europei di EURO 2024 che si disputeranno in Germania il prossimo anno: scenderà in campo anche l’Italia, chiamata a difendere il titolo conquistato nell’ultima edizione e a riscattarsi dalla seconda mancata partecipazione di fila ai mondiali. I primi due match sono in programma già questa settimana, giovedì e domenica. Per gli azzurri subito una sfida impegnativa, quella contro l’Inghilterra, la stessa nazionale battuta nella finale del Wembley Stadium.

Qualificazioni Europei: le partite dell’Italia

Le nazionali di Mancini e Southgate tornano dunque a incrociare i loro cammini, abbinate dal sorteggio nel gruppo C insieme a Ucraina, Macedonia del Nord e Malta. Questo il calendario completo delle partite che vedranno la nostra nazionale impegnata durante le qualificazioni ai prossimi Europei.

Italia-Inghilterra (23 marzo 2023);

Malta-Italia (26 marzo 2023);

Macedonia del Nord-Italia (9 settembre 2023);

Italia-Ucraina (12 settembre 2023);

Italia-Malta (14 ottobre 2023);

Inghilterra-Italia (17 ottobre 2023);

Italia-Macedonia del Nord (17 novembre 2023);

Ucraina-Italia (20 novembre 2023).

Ricordiamo che gli azzurri saranno impegnati anche negli incontri di Nations League, nella semifinale con la Spagna del 15 giugno 2023. Chi passerà il turno incontrerà la vincente di Paesi Bassi-Croazia, il 18 giugno 2023.

EURO 2024: come vedere l’Italia in streaming

Tutte le partite della nazionale saranno trasmesse dal servizio pubblico, in chiaro sui canali televisivi Rai e in streaming sulla piattaforma RaiPlay, accessibile in modo del tutto gratuito e senza alcuna forma di abbonamento.

Si possono guardare le partite dall’estero?

Chi si trova all’estero, può seguire le dirette? La risposta è riportata sulle pagine del supporto ufficiale.

Gli utenti che si connettono a RaiPlay dall’estero possono accedere alle dirette del canale RaiNews24 e ai programmi per i quali la Rai detiene i dei diritti di trasmissione all’estero.

