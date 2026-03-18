Qualità e Potenza a meno di 70€ con i JBL Tune Buds 2 su Amazon

Ultimi pezzi disponibili rimasti per gli auricolari JBL Tune Buds 2 che su Amazon sono in offerta speciale a meno di 70 euro! Cosa stai aspettando? Mettili subito in carrello al 30% di sconto! Fallo prima che finiscano in sold out. Si tratta di gioiellini che assicurano un’esperienza audio di altissima qualità e potente. Insomma, una vera gioia per le tue orecchie. Sono sensazionali e una volta provati non vorrai più lasciarli.

Questi auricolari regalano un suono di qualità senza fili. Grazie alla famosa tecnologia JBL Pure Bass ottieni bassi estremamente profondi e soddisfacenti. Inoltre, con la cancellazione adattiva del rumore filtrano i suoni indesiderati per un ascolto senza distrazioni. Infine, la funzionalità Smart Ambient ti permette di controllare ciò che vuoi sentire dall’ambiente esterno. Insomma, questi auricolari sono proprio completi.

Ogni singolo auricolare è dotato di 3 microfoni che lavorano costantemente per offrire un suono chiaro, riconoscendo ed eliminando il rumore ambientale per assicurare chiamate nitide anche in ambienti particolarmente affollati. La batteria garantisce fino a 12 ore non-stop con una singola ricarica e 36 ore con custodia di ricarica. Con ANC attivo le ore di autonomia si riducono a 8 e 24.

Resistenti ad acqua e polvere, questi auricolari possono essere indossati in qualsiasi situazione, anche mentre ti alleni o sotto la pioggia. Sfruttali anche per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia. Insomma, sono veri e propri compagni di giornata. E con la Connessione Multipoint passi facilmente da un dispositivo all’altro senza interruzioni. Cosa stai aspettando? Acquistali ora a meno di 70 euro su Amazon.