Quando esce e dove vedere la quarta stagione di True Detective

La quarta stagione di True Detective, chiamata True Detective: Night Country, è quasi pronta al debutto: i primi episodi della nuova stagione della serie antologica saranno trasmessi a partire dal prossimo 15 di gennaio. Per l’Italia, la popolare serie HBO è un’esclusiva Sky. Di conseguenza, per guardare la quarta stagione di True Detective è possibile collegarsi a Sky Atlantic oppure, in streaming, con Sky Go.

L'arrivo di True Detecrive all'interno della programmazione Sky è l'occasione giusta per attivare un nuovo abbonamento a Sky, per tutti gli utenti che ancora non hanno attivato una sottoscrizione.

Per accedere subito all’offerta basta collegarsi al sito ufficiale Sky e richiedere la sottoscrizione online.

True Detective: Night Country: cast, trama, trailer e episodi della quarta stagione

La quarta stagione di True Detective è scritta e diretta da Issa Lopez e include un cast molto ricco con Jodie Foster, Kali Reis, Fiona Shaw, Christopher Eccleston e John Hawkes. La serie è ambientata in Alaska e proporrà atmosfere cupe e misteriose, con un richiamo alla prima iconica stagione che, però, era ambientata nel Sud degli USA, in Louisiana. In totale sono previsti 6 episodi con un episodio a settimana.

Ecco il trailer:

Come sottolineato in precedenza, per guardare True Detective 4 in televisione e in streaming è possibile fare riferimento a Sky e, in particolare, al canale Sky Atlantic.

