Quanto costa Conto HYPE? Ecco perché scegliere Next

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente che sia completo, sotto tutti i punti di vista, e vantaggioso c’è oggi la possibilità di puntare su Conto HYPE Next. La proposta di HYPE, una delle principali fintech attive in Italia, è davvero molto interessante.

Con un canone mensile di appena 2,90 euro è possibile, infatti, accedere ad un servizio completissimo che comprende l’IBAN italiano per l’accredito dello stipendio, la possibilità di ricariche illimitate, una carta di debito Mastercard, bonifici (anche istantanei) e prelievi gratis e molti altri vantaggi.

L’offerta di HYPE può essere attivata direttamente online, in pochi click, tramite il sito ufficiale accessibile qui di seguito.

Conto HYPE Next: completo e vantaggioso ad appena 2,90 euro al mese

Conto HYPE Next è la soluzione di riferimento della gamma di conti di HYPE. Con un canone di 2,90 euro al mese, infatti, scegliendo HYPE Next è possibile accedere a:

un conto corrente con IBAN italiano con possibilità di accredito dello stipendio

con possibilità di una carta di debito Mastercard per acquisti online e in negozio (anche tramite Google Pay e Apple Pay) e prelievi senza commissioni in area Euro

per acquisti online e in negozio (anche tramite Google Pay e Apple Pay) e in area Euro bonifici senza commissioni , anche istantanei (10 al mese in questo caso)

, anche (10 al mese in questo caso) possibilità di ricarica del conto senza limiti

accesso a servizi accessori come investimenti, prestiti e mutui oltre che al Conto Deposito e prodotti assicurativi

come investimenti, prestiti e mutui oltre che al Conto Deposito e prodotti assicurativi cashback del 10% sugli acquisti dagli store partner

Con Conto HYPE Next è, quindi, possibile accedere ad un conto corrente completo e in grado di soddisfare appieno le esigenze della maggior parte dei risparmiatori. Da notare, inoltre, che HYPE propone anche:

Conto HYPE , il conto a canone zero con carta virtuale inclusa, bonifici gratuiti e ricarica fino a 15 mila euro all’anno

, il conto a canone zero con carta virtuale inclusa, bonifici gratuiti e ricarica fino a 15 mila euro all’anno Conto HYPE Premium, dal costo di 9,90 euro al mese, che include svariati servizi accessori come la Carta World Elite Mastercard, l’assistenza prioritaria, l’assicurazione viaggi e altro ancora.

Per attivare uno dei conti di HYPE è possibile fare riferimento ad una semplice procedura di apertura online, tramite il sito della banca. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.