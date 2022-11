Quanto costa il pellet? Troppo, rimedia con questa stufa elettrica

Il prezzo dei sacchi di pellet ha raggiunto quotazioni improponibili: oggi possono arrivare anche a 12/15 euro per 15 chilogrammi, decisamente insostenibili per riscaldarsi come si deve questo inverno. Per rimediare si cercano allora delle alternative economiche, come questa stufa elettrica che puoi acquistare in offerta su Amazon per la settimana del Black Friday.

Il prezzo è di 59,49 euro per una stufa che ti garantisce riscaldamento rapido, termostato ECO a basso consumo energetico, oscillazione a piacere, timer e telecomando per il controllo da remoto. Perfetta per scaldare piccoli ambienti, ottieni un sollievo e un comfort immediato, magari mentre sei seduto sul divano a guardare la televisione.

Stufa elettrica a basso consumo in offerta su Amazon: l’alternativa economica al pellet

Arrivata da poco su Amazon, questa stufa elettrica è ottima per risolvere il nostro problema del caro prezzi sul pellet. Parliamo peraltro di un prodotto completo per ogni esigenza.

Gli elementi riscaldanti in ceramica PTC e la potenza massima di 2000W consentono di riscaldarsi in nemmeno 2 secondi: nel giro di pochi istanti, percepirai subito il passaggio da freddo al calore piacevole, come se ti trovassi davanti ad una vera stufa a pellet.

Le numerose funzioni ti permettono di utilizzarla come preferisci: il termostato a basso consumo energetico ti permette di impostare la temperatura tra i 17 e i 37 gradi. Grazie alla modalità ECO, la stufa è capace di regolare automaticamente e in modo intelligente l’emissione di calore, spegnendosi se ritiene di aver raggiunto la temperatura impostata.

Sei certo dunque di non sprecare mai energia elettrica: in ogni caso, grazie al telecomando fornito in dotazione sei libero di controllarla anche a distanza e con il timer integrato sulle 24 ore puoi decidere per quanto tempo tenerla accesa.

Portatile, confortevole: la settimana del Black Friday di Amazon ti regala l’alternativa perfetta al caro pellet. Paghi questa stufa elettrica solo 59 euro, grazie allo sconto applicato, e cominci subito a scaldarti senza spendere una fortuna.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.