Quanto costa una Carta di Credito? Ecco come renderla a zero spese

La Carta di Credito è uno strumento di pagamento comodo e versatile, essenziale per alcune spese e molto utile in vari contesti, soprattutto all’estero. A differenza della Carta di Debito, collegata direttamente al conto corrente, la Carta di Credito può avere un costo fisso (il canone mensile) e delle commissioni legate all’utilizzo (in genere una commissione percentuale sul prelievo e sui pagamenti in valuta diversa dall’euro). L’analisi di questi costi è fondamentale per scegliere la Carta di Credito migliore.

Sul mercato ci sono anche Carte di Credito gratuite e a zero spese. Un esempio è Carta YOU di Advanzia Bank. Questa carta Mastercard si caratterizza per essere senza canone e senza commissioni sul prelievo e sui pagamenti (anche all’estero) oltre che per una serie di servizi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita e la possibilità di pagare a rate le spese sostenute. Da notare, inoltre, che Carta YOU non richiede l’apertura di un conto corrente con Advanzia Bank. Le spese sostenute possono essere pagate tramite bonifico da proprio conto.

Quali sono i costi di una Carta di Credito?

La Carta di Credito può avere diversi costi, sia fissi che legati all’utilizzo. I principali sono:

il canone mensile ; si tratta di un costo fisso dovuto per il mantenimento della carta; alcune carte sono gratuite e, quindi, non hanno un canone ma spesso sono abbinate ad un conto corrente che prevede un costo fisso; da notare che il canone è legato anche all’importo del plafond ovvero al limite di utilizzo mensile della carta

; si tratta di un costo fisso dovuto per il mantenimento della carta; alcune carte sono gratuite e, quindi, non hanno un canone ma spesso sono abbinate ad un conto corrente che prevede un costo fisso; da notare che il canone è legato anche all’importo del plafond ovvero al limite di utilizzo mensile della carta le commissioni sui pagamenti ; in genere, tali commissioni sono dovute, in forma percentuale, solo per i pagamenti in valuta diversa dall’euro

sui ; in genere, tali commissioni sono dovute, in forma percentuale, solo per i pagamenti in valuta diversa dall’euro le commissioni sui prelievi all’ATM; in genere, le commissioni sul prelievo sono percentuali con una soglia minima ed una massima (ad esempio il 3% dell’importo prelevato)

Per una Carta di Credito ci possono essere altri costi come, ad esempio, gli interessi da applicare alle rate quando si sceglie di saldare le spese sostenute con pagamento rateale (in questo caso si parla di Carta di Credito Revolving).

Carta di Credito a zero spese: la scelta giusta è Carta YOU

Carta YOU è una Carta di Credito gratuita che utilizza il circuito Mastercard. Questa carta si distingue dalla maggioranza delle opzioni presenti sul mercato per:

canone mensile azzerato

zero commissioni sia sul prelievo che sui pagamenti, anche all’estero

polizza viaggi gratis

possibilità di saldare le spese anche a rate

emissione anche senza dover aprire un nuovo conto corrente d’appoggio (le spese vengono pagate tramite bonifico dal proprio conto)

Per scoprire le caratteristiche e richiedere Carta YOU è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.