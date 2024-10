Quanto costerà la RTX 5090 di Nvidia? Indiscrezioni sul prezzo

I gamer alla ricerca della migliore scheda grafica possibile stanno diventando impazienti. Molti aspettano l’uscita dei modelli 5000 di Nvidia per modificare i loro PC e aumentare le prestazioni. Se le voci si rivelassero vere, l’azienda americana potrebbe approfittare del CES di Las Vegas per presentare i suoi nuovi componenti. Per la precisione, un giorno prima che la grande fiera tecnologica apra le porte al pubblico, il 6 gennaio 2025.

Inizialmente ci si aspettava di vedere solo il modello top di gamma, la RTX 5090, ma alla fine verrà presentata l’intera gamma. Comunque sia, le fughe di notizie si concentrano principalmente sulla 5090, e si parla di un consumo energetico record di 600 Watt. Anche la configurazione è più o meno nota. Con ogni probabilità, la RTX 5090 sarà dotata di 21.760 core CUDA, 32 GB di memoria video GDDR7 e un bus di memoria a 512 bit. Ma c’è una grande incognita: il prezzo.

Quanto potrebbe costare la Nvidia RTX 5090? Ecco una stima plausibile

Anche se non abbiamo un prezzo esatto, l’affidabile leaker kopite7kimi ne ha proposto uno molto credibile. Secondo lui non ci sarà un aumento di prezzo significativo per la RTX 5090. In altre parole, rispetto alla RTX 4090 del 2022. Naturalmente, tutto dipende da cosa intende per “aumento significativo del prezzo“, ma si possono fare delle ipotesi.

I don't believe there will be a significant price increase for RTX 5090. — kopite7kimi (@kopite7kimi) October 10, 2024

Ricordiamo che la 4090 è stata commercializzata a 1.949 euro. Questo prezzo XXL è fortunatamente sceso nel tempo a 1.779 euro, anche se è possibile trovare la scheda grafica a un prezzo ancora inferiore. Sulla base delle generazioni precedenti, un aumento “normale” è di 100 euro.

Stando alle previsioni, la scheda grafica RTX 5090 di Nvidia, in uscita nel 2025, dovrebbe costare circa 2049 euro. C’è però anche l’ipotesi che il prezzo parta dal valore attuale del modello precedente, il che porterebbe il costo a 1879 euro.

Si tratta ovviamente di stime approssimative da prendere con le pinze, ma forniscono comunque un’indicazione di massima sui possibili costi a cui prepararsi per chi sta considerando l’acquisto di questo prodotto. I prezzi effettivi potranno variare in base a diversi fattori di mercato.