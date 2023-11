Quanto varrebbero 100$ se avessi investito subito in Dogecoin, Shiba Inu o Pepe?

I primi investitori sono amanti del rischio, in quanto di solito investono in un progetto senza avere prove di rendimenti passati, ma solo proiezioni. Nonostante ciò, ottengono anche i rendimenti più alti se il progetto ha successo. Le meme coin, Dogecoin (DOGE), Shiba Inu (SHIB) e Pepe (PEPE), hanno premiato molto i loro investitori in passato. Analizzeremo l’attuale valore di un investimento di 100 $ nel giorno del lancio di questi token e faremo delle ipotesi su NuggetRush (NUGX), una criptovaluta nella fase di prevendita.

Valore di 100 $ in DOGE

Palmer e Markus hanno creato Dogecoin nel 2013 in seguito all’interesse della community di criptovalute appassionata di meme basandosi su un tweet in cui si parlava di investire in una criptovaluta ancora da creare. La criptovaluta è stata lanciata ufficialmente nel dicembre 2013 e il primo prezzo ufficialmente registrato del token è di circa 0,0005128$ per token.

Attualmente, gli esperti hanno elencato i rischi associati all’investimento in DOGE, nonostante il clamore dei social media, il supporto delle tribù di internet e l’approvazione delle celebrità. Alcuni dei rischi elencati includono l’alto tasso di emissione di 10.000 DOGE al minuto per i miner di successo e la concentrazione della proprietà, che lascia oltre il 40% di tutti i DOGE in nove wallet, con uno che ne detiene addirittura il 28%.

Nonostante queste realtà, i primi investitori in DOGE hanno attualmente un buon ritorno sull’investimento, anche a causa delle turbolenze del prezzo. 100$ avrebbero fruttato a un investitore oltre 195.007 DOGE al momento del lancio. Al momento in cui scriviamo, DOGE ha un prezzo di 0,080417$. A tale prezzo, il wallet avrebbe oltre 16.413$ di DOGE. Si tratta di un valore superiore del 16.400% rispetto all’importo investito.

Quindi, se avessi investito 100 $ in DOGE al momento del lancio, avresti avuto oltre 16.400 $ nel tuo wallet.

Valore di 100 $ in SHIB

Secondo i registri, Ryoshi, uno sviluppatore, una persona o un gruppo anonimo, ha creato Shiba Inu nell’agosto del 2020 come progetto sperimentale di community decentralizzata, ispirandosi al meme del Doge. Al momento del lancio, SHIB veniva scambiata a circa 0,00000000051 $ per token, fatto che significa che un investimento di 100 $ avrebbe fruttato un wallet di circa 196.078.431.372 token SHIB.

Sebbene alcuni l’abbiano definita una shit coin e abbia presentato ai suoi investitori i rischi noti della volatilità, delle sfide normative e della natura speculativa delle meme coin, con tanti alti e bassi, SHIB non è al punto in cui si trovava al momento del lancio.

Al momento in cui scriviamo, SHIB ha un prezzo di 0,00000852$. A questo prezzo, 100 $ di token SHIB al momento del lancio varrebbero oggi più di 1.670.588$.

Valore di 100$ in PEPE

Lontano dalle meme coin a tema canino, passiamo a quella a tema rana con Pepe. PEPE è nata il 15 aprile 2023 e ha fatto il suo debutto a 0,000000001$. Come accade per molte meme coin, non c’è alcun valore intrinseco legato a PEPE e non è stata creata per essere detenuta nella speranza di un ritorno finanziario. Nonostante queste informazioni condivise sul sito ufficiale, il token PEPE ha subito un’impennata di prezzo quasi subito dopo il suo lancio.

Dato che il prezzo ha raggiunto il massimo storico di circa 0,00000431 $ in soli 20 giorni dal lancio, PEPE ha reso ricchi molti dei suoi primi investitori. In seguito alla volatilità sul mercato e alla diminuzione del fascino delle meme coin, PEPE viene attualmente venduta a 0,00000115 $.

Se un investitore avesse acquistato 100 $ di PEPE il 15 aprile, avrebbe un wallet con 1.000.000.000.000 di token PEPE. Al prezzo attuale, quei token varrebbero 115.000$, con un aumento del 115000%.

Nonostante i pericoli percepiti associati all’investimento nelle meme coin, sembra che valga la pena di investire, soprattutto per i primi investitori. Mentre molte delle meme coin hanno poco valore, NUGX di NuggetRush punta ad essere diversa con le sue offerte legate a GameFi e Impact Gaming.

Valore di 100$ in NUGX

NuggetRush integra la pratica e la conoscenza dell’estrazione dell’oro, la tecnologia delle criptovalute e l’estrazione artigianale del mondo reale per creare un innovativo gioco play-to-earn (P2E) che offre un’esperienza di gioco coinvolgente. La sua meme coin, NUGX, sarà il token di governance della piattaforma, che conterrà un marketplace NFT peer-to-peer (P2P) guidato dai giocatori.

Caratteristiche come lo staking NFT con un APY fino al 20% e l’assenza di tasse di acquisto o vendita, tra le altre, sperano di essere motivi sufficienti per attirare i fan delle criptovalute nella community di NuggetRush.

Attualmente, nella fase 2 della prevendita, NUGX è venduto a 0,012$. Se un investitore acquista 100 $ di NUGX a questo giro e il token vede un aumento del 600.662% in futuro, utilizzando la percentuale media di aumento dei token analizzati sopra, si otterrebbe una crescita del wallet di oltre 50 milioni di dollari.

NUGX prevede di quotarsi a 0,020$, quindi le speculazioni di cui sopra potrebbero richiedere una modifica delle cifre.

